Spółki z Grupy PKP wypracowały w 2018 r. 470 mln zł zysku

Skonsolidowany wynik netto Grupy PKP w 2018 r. wyniósł 470 mln zł, a w ciągu dwóch ostatnich lat spółki z Grupy wypracowały zysk na poziomie 1 mld zł – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Spośród spółek Grupy spółka matka i jednocześnie podmiot zarządzający kolejowymi nieruchomościami, czyli PKP SA, wypracowała 547 mln zł przychodów z tytułu dzierżawy i najmu.



Z kolei spółka PKP Intercity wypracowała w 2018 roku 174 mln zł zysku. To trzeci rok z rzędu tej firmy z dodatnim wynikiem finansowym.



W komunikacie podano też, że spółka PKP Cargo w roku 2018 zanotowała 184 mln zł zysku.



Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, zrealizowała program inwestycyjny o wartości ok. 10 mld zł. W ramach tych środków zmodernizowano około 1,3 tys. km torów kolejowych, 1000 rozjazdów, prawie 400 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 113 wiaduktów. W 2018 r. PLK odnowiły i unowocześniły 200 peronów.



Największe spółki wchodzące w skład Grupy PKP to: PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo i PKP Intercity.



Grupa PKP za 2017 rok osiągnęła wynik netto ok. 600 mln zł.

#wieszwiecej Polub nas