Strajkujący nauczyciele z Łodzi: W większości szkół nie odbędą się klasyfikacje maturzystów

W większości szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi nie odbędą się rady klasyfikacyjne maturzystów – poinformowali przedstawiciele rad pedagogicznych komitetów strajkowych łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.

– Zdecydowaliśmy, że strajk w placówkach będzie trwał ze wszystkimi tego konsekwencjami, a zatem z wstrzymaniem wszelkich czynności związanych z zadaniami zawodowymi. Chcielibyśmy przy tym dodać, że każdego dnia każdy nauczyciel przychodząc do pracy podejmuje decyzję o przystąpieniu do strajku. Większość reprezentująca rady pedagogiczne uznała, że strajk będzie kontynuowany – ogłosił podczas konferencji prasowej Jacek Malinowski, strajkujący nauczyciel z XXIII LO w Łodzi.



Poinformował, że podczas wtorkowego wieczornego spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele 43 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, tylko trzy zamierzają dokonać klasyfikacji. Dodał, że większość rad pedagogicznych „wykazuje dużą determinację w kontynuowaniu walki o poprawę swoich warunków pracy”.



Malinowski nie chciał powiedzieć, które szkoły w Łodzi zamierzają sklasyfikować maturzystów, co pozwoli im na przystąpienie w terminie do egzaminów dojrzałości. – Każdego dnia rady pedagogiczne podejmują decyzje. Nie bierzemy odpowiedzialności za decyzje ludzi, którzy przychodzą do pracy. Wyraziliśmy tylko wolę naszych kolegów i koleżanek, m.in. na podstawie tego, że dwie rady klasyfikacyjne zostały zwołane i nie było kworum. To jasny przekaz - większość nie chce klasyfikować – tłumaczyła Katarzyna Olejniczak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.



Zaznaczyła, że 90 proc. strajkujących szkół w Łodzi wyraziło wolę kontynuowania strajku w dotychczasowej formie.



Jak mówiła, nauczyciele są zdesperowani i przykro im, że uczniowie muszą też ponieść w jakiś sposób konsekwencje strajku. Dodała, że protestujący wystosowali list do uczniów, w którym przedstawiają swoje stanowisko i wyjaśniają, dlaczego strajkują. Wszystko po to, aby młodzież uwierzyła, „że to nie jest działanie przeciwko nim, że nam jest bardzo przykro, że musimy to robić, ale robimy to w trosce o dzieci, o te kolejne roczniki, które przyjdą do szkoły”.

Protestujący zwrócili również uwagę, iż mówienie, że przez strajk młodzież będzie musiała powtarzać rok szkolny, jest przedwczesne i jest nadużyciem. – Rok szkolny trwa do 31 sierpnia i rady klasyfikacyjne mogą zebrać się natychmiast po zakończeniu strajku. Wystarczy, że rząd zaakceptuje postulaty nauczycieli lub przedstawi takie, które będą akceptowalne dla przedstawicieli strajkujących nauczycieli – zaznaczają.



Zdaniem łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, stanowisko łódzkich nauczycieli jest przede wszystkim przeciwko uczniom. – Nie można tutaj mówić o dobru ucznia, w przypadku, kiedy uniemożliwia mu się podejście do egzaminu dojrzałości – powiedział.



Jednocześnie uspokaja maturzystów i ich rodziców. Przypomina, że premier Mateusz Morawiecki ma w środę przedstawić szczegóły projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli uczniom przystąpić do egzaminów maturalnych.



Poinformował jednocześnie, że o wiele lepsza sytuacja jest w województwie łódzkim, gdzie w wielu szkołach na środę lub w czwartek zaplanowane są rady klasyfikacyjne.



W środę w Urzędzie Miasta Łodzi trwa spotkanie władz miasta ze wszystkimi dyrektorami łódzkich liceów i techników, aby zorientować się, czy odbędą się w nich rady klasyfikacyjne niezbędne do dopuszczenia uczniów do matury.