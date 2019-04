Kobieta po 27 latach wybudziła się ze śpiączki

Kobieta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która została poważnie ranna w wypadku drogowym w 1991 r., wybudziła się ze śpiączki po 27 latach. W chwili wypadku miała 32 lata. – Nigdy się nie poddałem, ponieważ zawsze wierzyłem, że pewnego dnia się obudzi – powiedział Omar, syn kobiety.

Kierowca karetki z Puszczykowa wybudzony ze śpiączki Mężczyzna uczestniczący w wypadku na przejeździe kolejowym w Puszczykowie w Wielkopolsce został odłączony od respiratora. Jak podaje rzecznik... zobacz więcej

Munira Abdulla uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała poważnego urazu mózgu. Samochód, którym jechała z synem, zderzył się z autobusem.



Omar Webair, który miał wtedy cztery lata, siedział z tyłu pojazdu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Miał zaledwie tylko kilka siniaków na głowie. Na chwilę przed wypadkiem Munira Abdulla chwyciła go w ramiona.



– Moja matka siedziała ze mną na tylnym siedzeniu samochodu. Kiedy zobaczyła zbliżający się autobus, przytuliła mnie, by mnie chronić – mówi syn kobiety.



– Dzielę się tą historią, bo chcę powiedzieć innym ludziom, żeby nie tracili nadziei na to, że ich bliscy się obudzą. Pomimo że są w śpiączce, to nie umarli – dodał syn kobiety.



Pani Abdulla początkowo trafiła do jednego z londyńskich szpitali. Po jakimś czasie została przetransportowana do Al Ain, miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wcześniej mieszkała.

#wieszwiecej Polub nas

How coma victims like Munira Abdulla survive for years https://t.co/fDeUBOh8If pic.twitter.com/NIGbQM1Lop — The National (@TheNationalUAE) April 23, 2019

Kobieta w śpiączce zaszła w ciążę i urodziła dziecko Kobieta, która od wielu lat pogrążona jest w śpiączce, zaszła w ciążę w jednym z ośrodków opieki w stanie Arizona i pod koniec grudnia urodziła tam... zobacz więcej

Tam zdiagnozowano, że jest w stanie wegetatywnym – nie reagowała na bodźce, ale była w stanie odczuwać ból. Przez kilka lat była karmiona rurką. Przeszła również fizjoterapię, która miała wzmocnić jej mięśnie.



W 2017 r. pani Abdulla została przeniesiona do szpitala w Niemczech, gdzie przeszła szereg operacji z powodu zanikających mięśni rąk i nóg.



Jak podkreślił syn kobiety, pierwszym słowem, które wypowiedziała jego matka po 27 latach śpiączki, było jego imię.



– Mama wymawiała moje imię. Przybiegłem do niej z radością. Przez lata śniłem o tej chwili, a moje imię było pierwszym słowem, które powiedziała – podkreśla Omar. Kobieta z czasem zaczęła mówić.



Pani Abdulla wróciła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie obecnie przechodzi rehabilitację – głównie po to, by pracować nad przywracaniem władzy w rękach i nogach i zapobiec dalszemu kurczeniu się mięśni.