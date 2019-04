Debata o zarządzaniu przedsiębiorstwem ciepłowniczym [TRANSMISJA]

To ma być lekcja recepta. W Zakopanem odbywa się debata „Zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym w obliczu współczesnych wyzwań”. U nas przekaz online.

Debata odbywa się podczas XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w Zakopanem. Główne tematy to rozwój sektora ciepłowniczego i efektywnego systemu ciepłowniczego.



– Nowe wyzwania wynikające z konieczności dostosowania się do regulacji krajowych i UE, wymagania klientów i właścicieli, rosnąca konkurencja, muszą spowodować radykalne zmiany w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Przede wszystkim „rewolucję” technologiczną. Jaka ma być ta zmiana technologiczna, niby wszyscy wiedzą. Ale jak dokonywać wyborów i jak przeprowadzić taką zmianę, to lekcję receptę może uda się nam usłyszeć w trakcie wydarzenia – mówi moderator debaty Waldemar Szulc.



Udział wezmą w niej: prof. Krzysztof Badyda (dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej „ITC” Politechniki Warszawskiej), Piotr Woźny (pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze”), Wojciech Dąbrowski (prezes Zarządu PGE Energia Ciepła), Bogusław Regulski (wiceprezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie), Paweł Uznański (wiceprezes Zarządu PEC Bełchatów), Artur Jędruszczak (prezes Zarządu MPEC Chełm), Piotr Staśkiewicz (wiceprezes PEC w Gnieźnie) i Paweł Żukowski (prokurent, dyrektor techniczny MPEC Nowy Targ).



Partnerem streamingu jest PGNiG, a transmisja zrealizowana została przez „Gazetę Polską Codziennie”.

