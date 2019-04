Gronkiewicz-Waltz: Chrystus wjechał do Jerozolimy na baranku

– Jakby Pawłowicz znała trochę lepiej historię, toby wiedziała, że Chrystus wraz z apostołami specjalnie w tym okresie wjechali na baranku do Jerozolimy – powiedziała w TOK FM była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej zdaniem to posłanka Krystyna Pawłowicz „ma braki w wykształceniu religijnym”.

Rozmowa dotyczyła życzeń, jakie zamieściła na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher z okazji żydowskiego święta Pesach. Sprawa wywołała kontrowersje, w tym m.in. krytyczny wpis posłanki PiS Krystyny Pawłowicz.



Była prezydent Warszawy stwierdziła, że Pawłowicz ma „braki w wykształceniu religijnym”.



– Ostatnia wieczerza była właśnie w okresie Pesach, dlatego że to było nawiązanie do wyjścia spod jednego okupanta, czyli Egiptu, do buntu przeciwko drugiemu okupantowi, czyli Rzymowi. Jakby znała trochę lepiej historię, toby wiedziała, że w tym czasie Chrystus - postać dla jednych historyczna, dla innych Mesjasz - specjalnie w tym okresie wraz z apostołami wjechali na baranku do Jerozolimy, by tę analogię podkreślić. I ta analogia była przyczyną jego ukrzyżowania – powiedziała Gronkiewicz-Waltz.



– Krystyna Pawłowicz zawsze może do mnie zadzwonić, w końcu przez 36 lat siedziałyśmy w jednym pokoju – dodała dopytywana, czy Pawłowicz może „zadzwonić do niej po poradę”.



Według tradycji chrześcijańskiej Chrystus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Z kolei Baranek Boży jest tytułem użytym w Nowym Testamencie wobec samego Jezusa. Jest to odwołanie do Starego Testamentu, w którym baranek był ofiarą składaną Bogu i ważnym elementem święta Pesach.

#wieszwiecej Polub nas