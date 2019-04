Proces Doroty Wellman przeciwko Jackowi Piekarze odroczony

Dziś miał ruszyć proces Doroty Wellman przeciwko Jackowi Piekarze. Gwiazda TVN pozwała pisarza fantasy za wpis na Twitterze, który krytykował ją za udział w manifestacjach proaborcyjnych. Piekara miał do zapłaty prawie pół miliona złotych. W lipcu ub.r. sąd apelacyjny cofnął wyrok. Sprawa wróciła do poprzedniej instancji – została jednak odroczona na czas nieokreślony. Pisarz zgłosił wniosek o wykluczenie prowadzącej sprawę sędzi.

Piekara kontra Wellman. Sąd Apelacyjny cofnął wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie cofnął wyrok w sprawie Doroty Wellman przeciwko Jackowi Piekarze. Pisarz napisał obraźliwe słowa pod adresem... zobacz więcej

– Sprawę będzie prowadziła sędzia, która wydała wyrok w tej sprawie, wydała również postanowienie niedopuszczające mnie do wznowienia procesu, a jej decyzje zostały zmiażdżone przez sąd apelacyjny. Jej sympatie są wyraźnie po stronie powódki i ma dużą niechęć do mnie. Uważam, że sędzia prowadząca moją sprawę nie będzie obiektywna – powiedział przed rozpoczęciem procesu Jacek Piekara w rozmowie z portalem tvp.info.



– Miesiąc temu Adam Bodnar wnioskował o wyłączenie sędziego, który zajął stanowisko w sprawie, w której miał sądzić, i TK tego sędziego wyłączył. Dla prawników jest to oczywiste, że jeśli sędzia wydał raz wyrok w danej sprawie, to nie może się nim więcej zajmować, bo de facto będzie oceniał swój własny wyrok – dodał pisarz.

�� Proces Wellman vs Piekara ��



W załączniku dane rozprawy. Zapraszam!



Kuriozalny fakt: rozprawę poprowadzi "rozgrzana" sędzia Wlekły-Pietrzak, ta sama która zaocznie! skazała mnie na pół miliona zł. obciążeń i której decyzje zmiażdżono w apelacji.

Ciekawe to nasze prawo, co? pic.twitter.com/gPNaaJVVPI — Jacek Piekara (@JacekPiekara) April 20, 2019

��Proces Wellman vs Piekara��



Breaking news��



Zgłosiłem wniosek o wykluczenie sędzi Wlekły-Pietrzak, autorki kuriozalnego (unieważnionego przez apelację) wyroku zaocznego. I w związku z tym sprawa została odroczona na czas nieokreślony... Zobaczymy co dalej��



Koniec meldunku☺ — Jacek Piekara (@JacekPiekara) April 24, 2019

Mecenas Wojciech Zieliński powiedział portalowi tvp.info, że on i jego klient Jacek Piekara nie uznają powództwa, „uważamy, że pan Jacek Piekara nie naruszył dóbr osobistych pani Wellman”.Po południu Piekara napisał na Twitterze, że Wellman nie stawiła się na rozprawie. Z kolei sam pisarz zgłosił wniosek o wykluczenie sędzi Wlekły-Petrzak z postępowania. Sprawa została odroczona na czas nieokreślony.

W październiku 2016 r., po tzw. czarnym marszu, Piekara napisał na Twitterze, załączając zdjęcie Wellman: „Do aborcji potrzebne jest zapłodnienie... Do zapłodnienia potrzebny jest seks... Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja!”.



Celebrytka pozwała pisarza. W styczniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Piekara ma zapłacić prawie pół miliona złotych w różnego rodzaju obciążeniach, głównie kosztownych reklamach z przeprosinami, których żądała Wellman. Pisarz został skazany zaocznie, ponieważ pisma z sądu były wysyłane na adres, pod którym nigdy nie mieszkał i o wyroku dowiedział się od komornika.



W lipcu 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie cofnął wyrok. Sprawa wróciła do poprzedniej instancji.

