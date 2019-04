Dworczyk: Dzisiaj premier przedstawi specjalną nowelizację prawa oświatowego

– Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na środowej Radzie Ministrów specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszystkie matury odbyły się i aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów – powiedział w „Kwadransie politycznym” Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szef kancelarii premiera zwrócił uwagę, że od kilku tygodni maturzyści żyją w niepewności, czy będą mogli podejść do egzaminów maturalnych. – Płyną sprzeczne komunikaty, zarówno ze strony polityków różnych opcji, jak i samych związkowców, ale również niektórych nauczycieli, w taki sposób, że trudno określić, co będzie – mówił.



– Dzisiaj mamy stan chaosu, wywołanego przez radykalizację nastrojów dzięki wypowiedziom niektórych polityków i niektórych związkowców. I nie wiadomo, czy we wszystkich szkołach matura w normalnym trybie mogłaby zostać przeprowadzona – stwierdził Dworczyk.



– Aby zakończyć ten stan niepewności i przeciąć wszystkie wątpliwości, we wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na środowej Radzie Ministrów specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszystkie matury odbyły się i aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów – wyjaśnił szef kancelarii premiera.

Zapowiedział jednocześnie, że w środę o godz. 15 rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów i rząd w pierwszej części posiedzenia będzie rozpatrywał złożony przez premiera projekt. – Pierwsza część będzie dostępna dla mediów, dlatego wszyscy od pana premiera będą mogli się dowiedzieć, jak precyzyjnie te zmiany będą wyglądały – dodał.

„ Prawo powinno zostać uchwalone jak najszybciej”



We wtorek Dworczyk poinformował PAP, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałka Sejmu i marszałka Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi nowelizacji prawa oświatowego. – Matury są za kilka dni, dlatego prawo powinno zostać uchwalone jak najszybciej – podkreślił.



Dodał, że rząd chciałby, aby proces legislacyjny został przeprowadzony w czwartek. – Dla nas, polityków PiS, najważniejsze w systemie oświaty jest dobro ucznia, dlatego wierzę, że parlament przychyli się do propozycji premiera Mateusza Morawieckiego i w dniu jutrzejszym zmiany w prawie pozwalające maturzystom przystąpić do egzaminu maturalnego zostaną uchwalone – podkreślił.



Jak dodał, premier na bieżąco współpracuje z marszałkami obu izb, jest również w kontakcie z prezydentem, któremu - jak przekonywał - na sercu leżą sprawy uczniów.