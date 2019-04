Polacy nie chcą małżeństw homoseksualnych. Znamy wyniki sondażu

Mimo że Wiosna Roberta Biedronia domaga się legalizacji małżeństw homoseksualnych, to Polacy wciąż uważają inaczej. Prawie połowa z nas nie chce, aby osoby tej samej płci mogły zawierać ze sobą małżeństwa – podaje w środę „Super Express”.

Po raz „enty” wyjaśnię, że nie mam bezpośrednio nic do gejów i lesbijek, tylko do karty i przywilejów wynikających z przynależności do LGBT. Tak...