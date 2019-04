Były prezydent Brazylii wcześniej wyjdzie na wolność

Sąd Najwyższy w Brazylii zmniejszył karę więzienia dla byłego prezydenta tego kraju Luiza Inacio Luli da Silvy z 12 lat do 8 lat i 10 miesięcy.

Lula przebywa w więzieniu od roku, a w październiku będzie miał za sobą jedną szóstą kary. W związku z tym jego prawnicy zamierzają ubiegać się o objęcie go „półotwartym” ograniczeniem wolności. To oznaczałoby, że były prezydent do więzienia musiałby wracać jedynie na noce, natomiast dni mógłby spędzać na pracy lub na szkoleniach poza murami więziennymi.



Lula był prezydentem Brazylii w latach 2003-2011. W 2014 roku stał się obiektem śledztwa w sprawie korupcji wśród najwyższych urzędników państwowych, polityków i największych biznesmenów. W lipcu 2017 roku został skazany za korupcję na 9,5 roku więzienia, a po apelacji sąd drugiej instancji zwiększył mu karę do 12 lat pozbawienia wolności.



Sam Lula utrzymuje, że jest niewinny i twierdzi, że padł ofiarą prześladowań politycznych, które miały w zeszłym roku uniemożliwić mu ubieganie się o trzecią kadencję prezydenta państwa. Mimo skazania polityk zamierzał wystartować w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Dopiero Sąd Najwyższy po długich bataliach zdecydował, iż Lula ma być w więzieniu, a nie na kartach wyborczych.

