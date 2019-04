Kim Dzong Un pojechał do Rosji. Spotka się z Putinem

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wyruszył w środę rano czasu lokalnego prywatnym pociągiem z Pjongjangu do Władywostoku w rosyjskim Kraju Nadmorskim. W czwartek ma odbyć się pierwsze jego spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

„Kim Dzong Un opuścił wczesnym rankiem Pjongjang i prywatnym pociągiem udał się w podróż do Rosji” – brzmi komunikat oficjalnej północnokoreańskiej agencji KCNA.



Putin będzie czwartym prezydentem, z którym Kim spotka się jako przywódca Korei Płn. Od objęcia władzy w 2011 roku kilkakrotnie spotykał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem, a także dwukrotnie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.



Wcześniej doradca rosyjskiego prezydenta ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow poinformował, że podczas rozmów w centrum uwagi obu przywódców znajdzie się „polityczno-dyplomatyczne rozwiązanie problemu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim”.



Szczyt Rosja-Korea Płn. zapowiedziano w czasie, kiedy administracja USA zabiega o porozumienie z Kimem, mające położyć kres napięciom nuklearnym na Półwyspie Koreańskim. Dwa dotychczasowe spotkania Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem nie doprowadziły do porozumienia w sprawie denuklearyzacji. Przedstawiciele amerykańskiej administracji sugerują możliwość trzeciego szczytu USA-Korea Płn. Gotowość do negocjacji potwierdził także Kim.

