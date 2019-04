Książę Harry „zdrajcą rasy”?. Polacy oskarżeni o namawianie do terroryzmu

Mieszkający w Wielkiej Brytanii 19-letni Polak Michał Sz. przyznał się do zarzutów zachęcania do przeprowadzenia aktu terroru oraz posiadania dokumentów przydatnych do przeprowadzenia zamachu. Wcześniej w tej samej sprawie oskarżony został także drugi Polak, 18-letni Oskar D.-K.

Nastolatkowie byli zaangażowani w działalność neonazistowskiej grupy Sonnenkrieg Division, która była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie materiałów nawołujących do zabójstwa księcia Harry'ego za to, że jest „zdrajcą rasy”, po tym gdy poślubił amerykańską aktorkę Meghan Markle, a także wychwalających norweskiego masowego mordercę Andersa Breivika.



Telewizja BBC, która w ubiegłym roku ujawniła istnienie Sonnenkrieg, poinformowała także, że Sz. używał również fałszywego konta w mediach społecznościowych, z którego publikował materiały nawołujące do „systematycznej rzezi” kobiet oraz gwałtów na dzieciach. 19-latek był też w posiadaniu dokumentów zawierających instrukcje budowy ładunków wybuchowych oraz przeprowadzenia islamistycznych ataków terrorystycznych, a także podręcznika napisanego przez rasistowskie grupy wyznające wyższość białej rasy.



Jak podano, neonazistowska grupa wzorowała się m.in. na postaciach Adolfa Hitlera i przywódcy amerykańskiej sekty Charlesa Mansona, otwarcie wzywając do popełniania przestępstw i aktów terroryzmu. Pozyskane przez śledczych materiały propagandowe i zapisy dyskusji na komunikatorach internetowych zawierały elementy „ekstremalnej mizoginii, wychwalania terroryzmu dżihadystów i brutalnego satanizmu”.



Obaj Polacy usłyszą wyrok podczas kolejnego posiedzenia sądu w Londynie 17 czerwca br. Prowadząca sprawę sędzia Rebecca Poulet ostrzegła, że obaj mogą otrzymać karę bezwarunkowego pozbawienia wolności.

