Wzgórza Golan im. Trumpa? „Chcę wnieść rezolucję”

Premier Izraela Benjamin Netanjahu chce nazwać osiedla izraelskich osadników na Wzgórzach Golan imieniem Donalda Trumpa. Miałoby to być podziękowanie za uznanie przez Waszyngton zwierzchności Izraela nad tym spornym terenem. Amerykańska decyzja stała jednak w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami społeczności międzynarodowej.

Wzgórza Golan to sporny teren, do którego pretensje roszczą sobie Izrael, Syria i Liban. Pod koniec marca Donald Trump jednostronnie uznał, że wzgórza są terytorium Izraela. Taką deklarację na świecie odczytano jako gest poparcia dla izraelskiego premiera, który walczył wówczas w zaciętym boju o reelekcję w wyborach.



Po wygranych wyborach Netanjahu zapowiedział, że podziękuje Donaldowi Trumpowi. „Po świętach Paschy chcę wnieść rezolucję, dzięki której nasza nowa wspólnota na Wzgórzach Golan zostanie nazwana imieniem prezydenta Donalda Trumpa” – mówił premier w nagraniu umieszczonym na Twitterze.



Republikańska administracja Donalda Trumpa uważana jest za najbardziej przyjazną od lat wobec izraelskich, prawicowych władz. Amerykański prezydent przeniósł dwa lata temu ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy i jednostronnie uznał sporne tereny Jerozolimy za stolicę Izraela. Ostatnie decyzje Trumpa wobec Izraela wielokrotnie potępiały zarówno kraje arabskie, jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej.

źródło: IAR

Położone na granicy Izraela, Libanu i Syrii Wzgórza Golan zostały zajęte przez Izrael w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 1981 roku Kneset uchwalił przyłączenie tego terytorium do swojego kraju, ale Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała tej decyzji. Według prawa międzynarodowego Wzgórza Golan są obecnie terenem spornym.