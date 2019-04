Do USA bez wizy - to zależy również od Polaków. Ambasada USA wyjaśnia, co możemy zrobić

Ambasada USA w Warszawie rozpoczyna kampanię #VisaWaiverDlaPolski, której celem jest zachęcanie Polaków do aplikowania o wizę. W ten sposób możemy przyczynić się do tego, aby Polska została objęta programem Visa Waiver, czyli programem ruchu bezwizowego.

Zakwalifikowanie Polski do programu ruchu bezwizowego wymaga spełnienia dwóch warunków: zawarcia przez Polskę i USA umów dotyczących szeregu kwestii, między innymi bezpieczeństwa i współpracy organów ścigania, oraz obniżenia wskaźnika odmów wiz turystyczno-biznesowych do wysokości poniżej 3 proc.



Wskaźnik ten jest liczony w ujęciu rocznym od października do września. W ubiegłym roku (od października 2017 r. do września 2018 r.) wyniósł on nieco poniżej 4 proc.



Ambasada USA wskazuje, że kluczowe jest tutaj zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi, i zachęca Polaków, którzy rozważają ubieganie się o wizę lub odnowienie wizy, do złożenia wniosku przed końcem września.

źródło: Ambasada USA

Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa, że wskaźnik odmów spadnie poniżej 3 proc., co pozwoli zakwalifikować Polskę do programu ruchu bezwizowego.