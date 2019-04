„Fundacja Otwarty Dialog wyszła poza ramy organizacji pozarządowej, wchodząc w buty partii politycznej”

– Trzeba powiedzieć jasno, że Fundacja Otwarty Dialog jakiś czas temu wyszła poza ramy funkcjonowania organizacji pozarządowej, wchodząc w buty partii politycznej. Jednak o ewentualnej delegalizacji fundacji decydowałby tylko sąd – powiedział w programie „O co chodzi” TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jego zdaniem w Polsce były osoby, które próbowały autoryzować działalność Fundacji Otwarty Dialog i Ludmiły Kozłowskiej, a teraz „jakoś nie słychać ich głosów”.

Brytyjski „Sunday Times” pisał w niedzielę o zarzutach komisji parlamentu Mołdawii wobec Fundacji Otwarty Dialog dot. przyjęcia 1,5 mln funtów od szkockich firm słupów w zamian za lobbing na rzecz oligarchów. Według sugestii zawartych w mołdawskim raporcie, które przytacza gazeta, pieniądze miały być przekazane fundacji dla sfinansowania kampanii lobbingowej na rzecz mołdawskiego oligarchy Veaceslava Platona oraz bankiera z Kazachstanu Muchtara Ablazowa.



W raporcie stwierdzono m.in., że Fundacja Otwarty Dialog ingerowała w wewnętrzne sprawy Mołdawii, a środki finansowe organizacji pochodziły m.in. z „rosyjskich instytucji wojskowych, pieniędzy z rajów podatkowych”.



W poniedziałek poseł RP Maciej Małecki zadał europosłance Platformy Obywatelskiej Róży Thun publiczne pytanie o jej powiązania z Fundacją Otwarty Dialog, która „jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z kręgów Putina”.

„Nagłe milczenie”



Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w TVP Info, że polskie służby zwracały już uwagę na podejrzaną działalność fundacji. – Trzeba powiedzieć jasno, że Fundacja Otwarty Dialog jakiś czas temu wyszła poza ramy funkcjonowania organizacji pozarządowej, wchodząc w buty partii politycznej. Jednak o ewentualnej delegalizacji fundacji decydowałby tylko sąd – powiedział Dworczyk. – Dlatego że przykład jednego z działaczy, który pisał instrukcje tego, jak przeprowadzić drugi Majdan, opierając się na doświadczeniach ukraińskich, czyli z czasów rewolucji godności, wykracza daleko poza obszar działania organizacji pozarządowej – dodał.



Szef kancelarii premiera zwrócił uwagę, że po ujawnieniu przez brytyjskie media nowych ustaleń w sprawie FOD wiele osób, które oficjalnie popierało działania tej organizacji, teraz zamilkło. – Zastanawiam się, dlaczego po informacjach ujawnionych przez media, które nie są przychylne rządowi Prawa i Sprawiedliwości - tylko w mediach w innych krajach Europy Zachodniej - informacjach, które dotyczą prania brudnych pieniędzy i różnych niejasnych powiązań biznesowych i politycznych, zastanawiam się, co osoby, które niejako autoryzowały Fundację Otwarty Dialog, mają do powiedzenia. Bo jakoś dzisiaj nie słychać ich głosu – stwierdził Dworczyk.



W sierpniu zeszłego roku szefowa Fundacji Otwarty dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z Polski na Ukrainę. Polskie służby wpisały ją do Systemu Informacyjnego Schengen jako osobę niepożądaną na terenie naszego kraju. Uzasadnieniem tej decyzji były wątpliwości co do źródeł finansowania fundacji. Ludmiła Kozłowska - prezes Fundacji Otwarty Dialog - i jej mąż Polak - Bartosz Kramek - przewodniczący Rady Fundacji, uważali wydalenie za represje za działania podejmowane przez nich w przestrzeni publicznej, w tym udział w protestach przeciw reformie sądownictwa. Apel w obronie Ludmiły Kozłowskiej podpisali m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz Seweryn Blumsztajn, Róża Thun, Michał Boni, Tomasz Lis, Elżbieta Bieńkowska, Sławomir Nowak, Leszek Balcerowicz, Radosław Sikorski, Michał Szczerba, Marcin Święcicki i Ryszard Schnepf.