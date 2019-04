Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy chce, aby matury odbyły się mimo strajku

Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy, zrzeszający nauczycieli nienależących do związków zawodowych, zaapelował do dyrektorów szkół średnich o zwołanie rad pedagogicznych, by można było przeprowadzić klasyfikację tegorocznych maturzystów. – Po raz kolejny rząd polski nie zdał egzaminu. Zdaliśmy go my, nauczyciele, podejmując decyzję o tym, że klasyfikujemy uczniów – mówiła Beata Trapnell z komitetu strajkowego w toruńskiej szkole po zakończeniu obrad w warszawskim Centrum „Dialog”.

OMKS zrzesza przedstawicieli oddolnych komitetów z całej Polski. We wtorek po południu członkowie komitetu wystosowali apel do dyrektorów szkół o jak najszybsze przeprowadzenie klasyfikacji tegorocznych maturzystów. Tylko po zakończeniu roku szkolnego i otrzymaniu świadectwa uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.



Deklaracja komitetu oznacza, że część szkół zorganizuje klasyfikacje maturzystów. Do klasyfikacji potrzebne jest kworum rad pedagogicznych, które mają zostać zebrane także ze strajkujących nauczycieli, którzy na ten czas mieliby nie przystępować do strajku. Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy zrzesza 20 lokalnych komitetów nauczycieli, którzy nie należą do żadnych związków zawodowych.

#wieszwiecej Polub nas