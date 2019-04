W większości województw zmniejsza się liczba strajkujących nauczycieli - wynika z danych zebranych przez PAP. Ogólnopolski strajk zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

W woj. lubelskim strajk jest prowadzony w 23 proc. wszystkich placówek oświatowych – poinformowała Jolanta Misiak z lubelskiego kuratorium oświaty. Tydzień temu strajkowało 32 proc. szkół i przedszkoli, a pierwszego dnia strajku przystąpiło do niego 40 proc. placówek oświatowych.



W Zachodniopomorskiem w strajku nauczycieli uczestniczy 73,3 proc. szkół i zespołów szkół – podało Kuratorium Oświaty w Szczecinie. To o 4 proc. mniej niż na początku ubiegłego tygodnia.



W woj. kujawsko-pomorskim w strajku bierze udział ponad 80 proc. szkół i placówek oświatowych, ale spada liczba strajkujących nauczycieli.



W woj. lubuskim strajk został przerwany w 40 szkołach. „Dzisiaj 7 placówek zawiesiło strajk, w tym 3 przedszkola i 4 szkoły” – powiedziała PAP lubuska kurator oświaty Ewa Rawa.



Łódzki wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa poinformowała, że „w pierwszych dniach strajkowało ok. 87 proc. placówek, w piątek było 67 proc. strajkujących, a dziś jest ich 65 proc.”.



Jak poinformował Robert Socha z opolskiego kuratorium, we wtorek do kuratorium wpłynęły informacje o rezygnacji ze strajku w 6 placówkach. Dolnośląski wicekurator oświaty Janusz Wrzal przekazał, że w regionie nadal strajkuje ponad 70 proc. szkół i przedszkoli.



Na Warmii i Mazurach przed świętami strajk obejmował 26 proc., a na początku protestu – 38 proc. placówek.



Rzecznik prasowy warszawskiego kuratorium oświaty Andrzej Kulmatycki poinformował, że „strajkujących placówek jest na pewno mniej, niż było pod koniec ubiegłego tygodnia”. „To na pewno poniżej 50 proc.” – powiedział.

Pomorska kurator oświaty Monika Kończyk poinformowała, że w województwie w strajku uczestniczy 72 proc. publicznych szkół i placówek oświatowych. W piątek odsetek strajkujących placówek oświatowych wynosił 73,58 proc. W pierwszym tygodniu strajku odsetek placówek, których pracownicy brali udział w proteście, utrzymywał się na poziomie 77 proc.



Jak poinformował Urząd Miejski w Białymstoku, strajk odbywa się w 65 proc. placówek. „Od strajku odstąpiły kolejne przedszkola, dziś w sumie 7”. W Wielkopolsce według danych przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, cały czas strajkuje ok 65,7 proc. placówek oświatowych. Od czasu rozpoczęcia strajku protest zawiesiło w regionie ponad 20 placówek.



Na Podkarpaciu przed rozpoczęciem przerwy świątecznej strajkowało 29 proc. placówek oświatowych – powiedziała rzecznik Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Mariola Kiełboń.



Z danych świętokrzyskiego kuratorium oświaty wynika, że w poniedziałek strajkowali nauczyciele ze 179 szkół i przedszkoli, czyli około 13,7 proc. wszystkich placówek. W porównaniu do piątku strajk został zawieszony w 12 kolejnych placówkach.



Grażyna Burek z Urzędu Miasta w Katowicach poinformowała, że w Katowicach na 162 jednostki nie strajkuje 36.



Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r., skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy. FZZ i ZNP w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania, początkowo upominały się o tysiąc zł podwyżki, obecnie postulują 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury.