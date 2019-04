35 osób zginęło podczas ulewnych deszczy. Troje dzieci utopiło się w opuszczonej kopalni

Ulewne deszcze, które nawiedziły w ostatnich dniach wschodnią i północno-wschodnią część Republiki Południowej Afryki, doprowadziły do śmierci co najmniej 35 osób. Wśród nich jest troje dzieci, które utopiły się w opuszczonej, nielegalnej kopalni - podaje we wtorek EFE.

Najbardziej dotknięta ulewami jest wschodnia prowincja KwaZulu-Natal, gdzie zginęły 32 osoby. W wyniku deszczy i spowodowanych przez nie osunięć ziemi i powodzi kolejne 10 osób uznanych jest za zaginione, a 42 odniosły obrażenia – podały władze tego regionu.



W leżącym w KwaZulu-Natal Durbanie, trzecim mieście RPA pod względem liczby ludności, gdzie doszło do powodzi, tylko w nocy służby otrzymały około 2 tys. zgłoszeń. W mieście tym uszkodzone zostały setki domów.



Z kolei w prowincji Limpopo, na północy kraju, policja w opuszczonej kopalni znalazła ciała trzech utopionych braci, w wieku od 7 do 9 lat. Dzieci prawdopodobnie poszły się tam bawić. Intensywne deszcze padają również w Prowincji Przylądkowej Wschodniej oraz Północnej.



Meteorologowie zapowiadają kolejne burze i opady. Władze apelują, by mieszkańcy terenów położonych nisko przenieśli się w wyższe rejony. Wielu ludzi opuszcza domy, ponieważ poziom wody wciąż się podnosi.

