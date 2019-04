Stres pokonał maturzystów, polały się łzy. „Nie naszym kosztem! Mamy plany na przyszłość”

– Prosimy was o zawieszenie strajku na czas klasyfikacji i nieutrudnianie nam przystąpienia do matury – apelują maturzyści w jednej z opolskich szkół. – Mamy prawo do nauki i mamy plany na przyszłość. Cena, jaką przyjdzie nam zapłacić, jest zbyt duża... – mówi jedna z uczennic i przerywa przemówienie.

Apel do strajkujących wystosowali maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Sygnatariusze zastrzegają w nim, że rozumieją „walkę o zwiększenie nakładów na oświatę i wyższe płace”, a nawet deklarują poparcie dla strajku. – Jednak nie może się to odbywać naszym kosztem – głosi tekst odczytywany przez jedną z uczennic.



Gdy maturzystka mówiła o „zbyt dużej cenie”, jaką ona oraz jej koleżanki i koledzy zapłacą za akcję ZNP, załamała się i rozpłakała. Nie mogąc dalej czytać, oddała tekst koleżance.

Dajcie nam zdać maturę!!! Uczniowie z ZSZ nr 4 w Opolu wraz z rodzicami apelują do nauczycieli, by na czas klasyfikacji zawiesili strajk. Chcą zdać egzamin dojrzałości i iść na wymarzone studia. Na razie są niepewni swej dalszej edukacji. #StrajkNauczycieli #KurierOpolski pic.twitter.com/VlLI8gL8NZ — TVP3 Opole (@TVP3Opole) 23 kwietnia 2019

źródło: TVP3 Opole

– Od chwili rozpoczęcia strajku żyjemy w niepewności, która nie sprzyja przygotowaniu do egzaminów. Apelujemy do każdego nauczyciela z osobna o rozważenie swoich decyzji, które mają wpływ na naszą dalszą edukację – brzmi dalsza część apelu.