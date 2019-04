Czołowy polityk PO w Pile z zarzutami prokuratorskimi. Miał ustawiać konkursy pod „bliską osobę”

Paweł J., w ubiegłorocznych wyborach samorządowych kandydat Koalicji Obywatelskiej na starostę pilskiego, a wcześniej przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły, został oskarżony o przekroczenie uprawnień w związku z „ustawianiem konkursów” na główną księgową pod konkretną kandydatkę. Miała nią być osoba bliska dla J. – dowiedział się nieoficjalnie portal tvp.info.

Już we wrześniu 2018 r. CBA pod podobnymi zarzutami zatrzymało ówczesnego wicestarostę powiatu pilskiego, polityka PSL. Miał on przekroczyć uprawnienia i grożąc zwolnieniami, między innymi zmuszać do zatrudniania w podległej jednostce – DPS-ie – swojej znajomej. W Wielki Piątek takie zarzuty postawiono z kolei Pawłowi J. – dowiedział się portal tvp.info.



J., obecnie jeden z pilskich rajców, jest znanym na swoim terenie politykiem, działaczem Platformy Obywatelskiej. W przeszłości był przewodniczącym Rady Miasta, w poprzedniej kadencji jej wiceprzewodniczącym i jednocześnie dyrektorem liceum ogólnokształcącego w Pile.



Polityk zrezygnował z posady dyrektora, licząc na zwycięstwo PO-KO w wyborach do rady powiatu, co gwarantowałoby mu stanowisko starosty (wówczas nie mógłby być dyrektorem LO, ponieważ szkoły średnie podlegają powiatom, pracując tu i tu byłby przełożonym samego siebie).

źródło: portal tvp.info

Wcześniej, ale już jako dyrektor LO, Paweł J. był dyrektorem jeszcze jednej szkoły, mieszczącej się po sąsiedzku. W owej szkole w 2014 r. zatrudnił główną księgową. Tę samą kobietę cztery lata później zatrudnił również na analogicznym stanowisku w liceum. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal tvp.info, chodzi o „osobę bliską” względem polityka PO.Zdaniem śledczych konkursy, dzięki którym księgowa otrzymała zatrudnienie, zostały ustawione. Radny PO Paweł J. usłyszał w związku z tym zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień (par. 231 kodeksu karnego).Z oskarżonym samorządowcem nie udało się nam skontaktować.