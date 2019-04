ZNP i FZZ nie wezmą udziału w oświatowym „okrągłym stole”

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie wezmą udziału w zapowiadanym na piątek oświatowym „okrągłym stole” na Stadionie Narodowym – poinformowali przedstawiciele związków. – Ubolewam i bardzo żałuję – skomentowała tę decyzję minister rodziny Elżbieta Rafalska. - To jest dla mnie postawa zamknięta. Nie można z góry przesądzać, że coś się nie uda - dodała.

– Wobec bardzo nieznanej, niejasnej i zupełnie nam niewyjaśnionej formuły dotyczącej obrad „okrągłego stołu” (...) kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału w tych obradach. Zdecydowanie bliższa nam jest formuła, którą związek zainicjował w 2008 r. i wspólnie z prezydentem (Lechem) Kaczyńskim ją przeprowadził – powiedział Sławomir Broniarz po spotkaniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego.



Jego zdaniem piątkowa debata na Stadionie Narodowym będzie miała formę „wysłuchania publicznego, gdzie każdy zapewne dostanie minutę, żeby się wypowiedzieć w kwestiach fundamentalnych”.



– Oczekujemy, że to będzie poważna ekspercka debata, jednak organizowana pod auspicjami pana prezydenta w ramach Rady Dialogu Społecznego i w tej formule Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział – dodał szef ZNP.

Do decyzji ZNP i FZZ odniosła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Ubolewam i bardzo żałuję, że rezygnują z możliwości przeprowadzenia tej dyskusji, wzięcia udziału w tej debacie. To jest dla mnie trochę postawa zamknięta. Nie można z góry przesądzać, że coś się nie uda, że intencje były niedobre – podkreśliła szefowa resortu pracy.



– Zawszę wolę prezentować taką postawę otwartą, siądźmy do stołu i rozmawiajmy – dodała Rafalska.



Minister po spotkaniu prezydium Rady Dialogu Społecznego powiedziała, że stanowisko związków zostało podpisane natychmiast po rozpoczęciu obrad. Jednocześnie zaznaczyła, że debata okrągłostołowa jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w rozmowie o jakości polskiej edukacji. Zaznaczyła, że nie będzie to jednorazowe spotkanie, bo tematów jest wiele i wymagają kontynuacji.