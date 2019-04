PiS wciąż na czele wyścigu do Parlamentu Europejskiego

Ponad 40,9 proc. Polaków zamierza zagłosować na PiS w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego – wynika z sondażu Indicator dla „Wiadomości” TVP. Koalicja Europejska może liczyć na 36 proc. głosów, a Wiosna Roberta Biedronia na 7,4 proc.

Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje przewagę w wyścigu do Parlamentu Europejskiego. Z sondażu Indicator dla Wiadomości wynika, że na rządzące ugrupowanie chce głosować 40,9 proc. Polaków, czyli o 4,9 proc. więcej niż na Koalicję Europejską. Ostatnie miejsce na podium należy do Wiosny Roberta Biedronia, na które to ugrupowanie zagłosować chce 7,4 proc. wyborców.



Kolejne miejsca z 4,5-proc. poparciem zajmuje Kukiz’15, przed Konfederacją KORWiN Braun Liroy Narodowcy (3,1 proc.) i Lewicą Razem (2,4 proc.). Tylko 4,8 proc. badanych stwierdziło, że nie wie, na kogo ma zagłosować.



Badanie zostało przeprowadzone metodą średniej ważonej na reprezentatywnej grupie 6,5 tys. osób, które najpóźniej 26 maja będą mieć ukończone 18 lat.