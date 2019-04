Spółka Srebrna wygrała z władzami Warszawy w sprawie K-Towers

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Warszawy o odmowie budowy wieżowca dla spółki Srebrna. Teraz prezydent Warszawy będzie musiał ponownie rozpatrzeć ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która zakładała powstanie dwóch wieżowców przy Srebrnej 16.

O sprawie jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita”. Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło, że decyzja prezydenta o odmowie bazowała na dwóch kluczowych błędach: nieaktualnym stanie zabudowy tego terenu na Woli z 2013 r. oraz na uznaniu, że frontem inwestycji jest ulica Srebrna, a nie ul. Wronia. Według prezesa SKO Tomasza Podlejskiego decyzja włodarza stolicy była przedwczesna i sprawa wraca teraz do ponownego rozpatrzenia.



Spółka Srebrna wnioskowała o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wysokiego budynku biurowego z częścią handlową i gastronomiczną oraz mieszkalną na działce przy ul. Srebrnej 16. Wniosek dotyczył zabudowy dwóch wieżowców nazywanych później K-Towers, o wysokości 138 m. W listopadzie 2018 r. miasto nie wyraziło na to zgody. Decyzja ta została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

źródło: „Rzeczpospolita”

Pod koniec stycznia „Gazeta Wyborcza” opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 r. m.in. prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, z Geraldem Birgfellnerem dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Złożone pod koniec stycznia w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS dotyczy braku zapłaty za złożone austriackiemu biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do tej budowy.