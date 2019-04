Zamachy na Sri Lance. Pojawiło się nagranie z zamachowcem [WIDEO]

3 dni po krwawych zamachach na Sri Lance w sieci pojawiło się nagranie z mężczyzną podejrzanym o przeprowadzenie ataku w kościele św. Sebastiana w Negombo. Film przedstawia moment tuż przed eksplozją.

– Wstępne dochodzenie wykazało, że zamachy były odwetem za atak na meczety w Nowej Zelandii – powiedział we wtorek wiceminister obrony Sri Lanki Ruwan Wijewardene. – Zamachów dokonało National Thowheeth Jama'ath wraz z JMI – dodał, nie rozwijając ostatniego skrótu.



Wijewardene powiedział też, że liczba ofiar śmiertelnych zamachów wzrosła do 311. Według policyjnych komunikatów w związku ze sprawą aresztowano dotąd 42 osoby, w tym obywatela Syrii.



Z wypowiedzi jednego z lankijskich ministrów wynika, że jeden z zamachowców kilka miesięcy temu został zatrzymany w związku z uszkodzeniem posągów Buddy, a dziewięć zatrzymanych osób to robotnicy z fabryki, należącej do innego ze sprawców. Interpol zapowiedział, że wyśle do Sri Lanki ekspertów do spraw badania miejsca zbrodni, materiałów wybuchowych, walki z terroryzmem i identyfikacji ofiar.



15 marca w Christchurch pochodzący z Australii działacz skrajnej prawicy zastrzelił w dwóch meczetach 50 osób i ranił kilkadziesiąt. Był to najkrwawszy akt terrorystyczny w historii Nowej Zelandii.

