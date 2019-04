Ruch wahadłowy na drodze krajowej. Burza piaskowa zaskoczyła kierowców

Na drodze krajowej nr 60 pomiędzy Różanem a Makowem Mazowieckim we wtorek w okolicach południa doszło do dwóch kolizji. Przyczyną zdarzeń była słaba widoczność spowodowana silnym wiatrem, który nanosił na drogę piach z okolicznych pól.

– Około godziny 13 zderzyły się trzy samochody osobowe. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Ruch na trasie odbywa się wahadłowo – powiedziała PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mł. asp. Monika Winnik.



Przestrzegła też kierowców, że miejscami na trasie widoczność jest niewielka – wieje bardzo silny wiatr, który nanosi na drogę piach z okolicznych pól. – Prosimy kierowców o ostrożność – powiedziała Winnik.



Zła widoczność była też przyczyną zderzenia na tej samej trasie dwóch samochodów ciężarowych. Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 11. Droga krajowa nr 60 przez ok. 1,5 godz. była całkowicie zablokowana. Kierowcom ciężarówek nic się nie stało.

