Prokuratura zleciła policji zgromadzenie dowodów ws. sądu nad Judaszem

Prokuratura w Jarosławiu (Podkarpackie) zleciła policji zgromadzenie dowodów w związku z wydarzeniami w Pruchniku, gdzie w Wielki Piątek odbył się tzw. sąd nad Judaszem. – Materiały zostaną przekazane do przemyskiej prokuratury celem prowadzenia postępowania – podkreśliła rzecznik Prokuratury Okręgowej Maria Pętkowska.

Jak poinformowała we wtorek Pętkowska, prokurator rejonowy w Jarosławiu z urzędu podjął działania zmierzające do zebrania dowodów w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 257 kk. – W ramach czynności sprawdzających prokurator polecił policji w Jarosławiu zgromadzenie dowodów. Czynności są realizowane – dodała.



Artykuł 257 kk dotyczy znieważania grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Za tego typu przestępstwo grozi do 3 lat więzienia.



Pętkowska powiedziała, że w momencie zabezpieczenia dowodów i oceny materiałów będzie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania. – Przy czym, na podstawie zarządzenia prokuratora okręgowego, przestępstwa tej kategorii są prowadzone w prokuraturze w Przemyślu. Czyli materiały zostaną przekazane do przemyskiej prokuratury celem prowadzenia postępowania – podkreśliła.



Rzecznik zaznaczyła, że na decyzję prokuratora wpływ miało obejrzenie relacji z tego wydarzenia w internecie. – Prokurator zapoznał się w sieci z tym materiałem i podjął taką decyzję, uznając, że takie działania mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa – powiedziała.

źródło: pap

Do prokuratury nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tej sprawie.W Pruchniku odnowiono w Wielki Piątek tradycję z XVIII w. tzw. sądu nad Judaszem za zdradę Jezusa Chrystusa. Kukła, która miała wyobrażać Judasza, otrzymała wyrok 30 uderzeń kijami – równą liczbie otrzymanych srebrników. Kukłę biły uczestniczące w „sądzie” dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie kukłę Judasza wleczono ulicami miasta, na moście obcięto jej głowę, a tułów podpalono i wrzucono do rzeki.