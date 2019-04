Broniarz neguje polityczny charakter strajku. Brawo bije mu radna Koalicji Obywatelskiej

– Nie damy sobie wmówić, że to jest robione na czyjeś życzenie, na czyjeś zlecenie czy w porozumieniu z tym czy innym działaczem partyjnym – mówił na manifestacji ZNP prezes związku Sławomir Broniarz. Gdy wypowiadał te słowa, za jego plecami stała i biła mu brawo Dorota Łoboda. Jesienią została wybrana do Rady m. st. Warszawy z list Koalicji Obywatelskiej.

Sprawę opisał na Twitterze radny m. st. Warszawy Sebastian Kaleta (PiS).



– ZNP – podobnie jak i wszyscy nasi partnerzy – potrafi mówić swoim głosem, nie potrzebujemy, żeby ktoś nam suflował i podpowiadał, jak mamy działać. (...) Oczekujemy pełnego szacunku dla członków związku, ale także wszystkich nauczycieli bez względu na ich przynależność. Żeby nie dorabiano nam gęby polityków, nie wskazywano na to, że realizujemy to na czyjeś zapotrzebowanie. Bo taka narracja, takie poglądy i taka teza była głoszona przez stronę rządową – mówił na manifestacji Broniarz.



– Nie damy sobie wmówić, że to jest robione na czyjeś życzenie, na czyjeś zlecenie, czy w porozumieniu z tym czy innym działaczem partyjnym. To jest nasz nauczycielski protest – dodawał.



W trakcie wypowiadania tych słów za plecami przewodniczącego ZNP stała i biła brawo Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m. st. Warszawy, wybrana z list Koalicji Obywatelskiej.

za Sławomirem Broniarzem przed MEN jest bijąca mu brawo Dorota Łoboda, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m. st. Warszawy, wybrana z list PO/N do Rady.#ToNieJestStrajkPolityczny pic.twitter.com/oc9kcCGPuk — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) April 23, 2019

