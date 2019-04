Niemieccy politycy ostrzegają: prześladowanie chrześcijan rośnie

Po zamachach terrorystycznych na Sri Lance niemieccy politycy różnych opcji ostrzegali przed coraz częstszym prześladowaniem chrześcijan na świecie. Domagają się też na łamach mediów lepszej ochrony kościołów.

– Terror na Sri Lance wpisuje się w serię zamachów przeciwko chrześcijanom na całym świecie – zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikiem „Die Welt” pełnomocnik niemieckiego rządu ds. wolności religijnej Markus Gruebel (CDU).



– Wyznawcy chrześcijaństwa na całym świecie stanowią cel dla radykalnych muzułmanów – dodał, wyrażając zadowolenie, że w Niemczech nie ma teraz takiego zagrożenia. Zastrzegł jednak, że nad Renem należy wychowywać ludzi w duchu tolerancji religijnej.



Były szef frakcji chadeków w Bundestagu Volker Kauder (CDU) oświadczył w wywiadzie dla tabloidu „Bild”, że w Azji nacjonalistyczne ruchy hinduistów, buddystów i muzułmanów coraz częściej sięgają po przemoc.



„Z niepokojem obserwuję rosnące prześladowanie chrześcijan w tej części świata. Musimy dobitnie domagać się od rządu Sri Lanki, ale nie tylko tam, zapewnienia lepszej ochrony kościołom” – zaapelował.

źródło: pap

Wiceprzewodniczący frakcji liberałów (FDP) w niemieckim parlamencie Michael Theurer zauważył, że w wielu regionach świata chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią: w Chinach, Korei Północnej, Pakistanie czy w niektórych miejscach w Nigerii.„Ponad 100 mln chrześcijan żyje w krajach, gdzie prawo człowieka do wolności religijnej nie jest przestrzegane” – powiedział Theurer „Die Welt”.Wtórował mu poseł partii Zielonych w Parlamencie Europejskim Sven Giegold, który również nie ma wątpliwości, że wolność religijna chrześcijan w wielu częściach świata jest zagrożona. „Europa powinna wyraźnie się o to upominać” – uważa niemiecki polityk.W niedzielnych zamachach na Sri Lance, w których zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły oraz luksusowe hotele zginęło co najmniej 311 osób, a około 500 zostało rannych.