Straż Graniczna zatrzymała Turka, organizatora przerzutu imigrantów

Funkcjonariusze Straży Granicznej wraz z ich ukraińskimi kolegami zatrzymali 23-letniego obywatela Turcji, organizatora przerzutu imigrantów przez granicę. SG zatrzymała też czterech jego rodaków, którzy zamierzali nielegalnie przekroczyć granicę Polski.

Jak poinformowała rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu mjr Elżbieta Pikor, strażnicy graniczni z Medyki w trakcie patrolu zauważyli ukrytego w zaroślach mężczyznę, który obserwował pas graniczny z Ukrainą.



– Wszystkie okoliczności wskazywały, że albo czeka na grupę nielegalnych imigrantów, albo sam usiłuje przekroczyć granicę. Mając to na uwadze funkcjonariusze SG z Medyki pozostawali w stałym kontakcie ze swoimi odpowiednikami z Mościskiego Oddziału Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – mówiła mjr Pikor.



Dodała, że w wyniku wspólnych działań ukraińscy pogranicznicy zatrzymali czterech obywateli Turcji, którzy pieszo usiłowali przekroczyć granicę Polski. Natomiast funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali organizatora przerzutu.



– Okazało się, że jest to przebywający legalnie w Europie 23-letni obywatel Turcji Neviran P. Mężczyzna przyznał się do organizowania przerzutu zatrzymanych na Ukrainie cudzoziemców – zaznaczyła rzeczniczka.



Turek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Pozostaje do dyspozycji prokuratury w Przemyślu.

#wieszwiecej Polub nas