Niezwykła sąsiedzka wizyta. „Powiedziała, że coś dziwnego biega po jej łazience”

W nocy warszawska straż miejska została zaalarmowana przez zdenerwowaną mieszkankę Pragi-Południe. – Kobieta poinformowała, że coś dziwnego biega po jej łazience. Okazało się, że to krab – powiedział inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego warszawskiej straży miejskiej.

Funkcjonariusze z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie po północy. – Po przybyciu na miejsce zastali zdenerwowaną właścicielkę, która wskazała im drzwi łazienki twierdząc, że coś tam jest, rusza się i jest bardzo dziwne – relacjonuje Jerzy Jabraszko z referatu prasowego warszawskiej straży miejskiej.



Strażnicy dokładnie przeszukali całe pomieszczenie i znaleźli w nim... kraba wielkości dłoni dorosłego człowieka. Po odłowieniu został on przetransportowany do warszawskiego oddziału CITES w stołecznym zoo.



– Krab prawdopodobnie uciekł jakiemuś sąsiadowi. W trakcie interwencji funkcjonariusze zauważyli, że w bloku trwa remont pionów kanalizacyjnych i być może krab skorzystał z tej okazji, by zmienić miejsce pobytu – tłumaczy Jerzy Jabraszko.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kraby należą do grupy krótkoodwłokowych skorupiaków z rzędu dziesięcionogów. Są najliczniejszą (opisano 10,5 tys. gatunków) grupą dziesięcionogów, u której pierwsza para odnóży krocznych przekształciła się w szczypce. Wielkość ciała jest bardzo zróżnicowana. Może wynieść od kilku milimetrów (Pinnotheres pisum) do prawie 4 m (japoński krab pacyficzny).