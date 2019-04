Prezes ZNP: Dzisiaj niczego nie kończymy, nadal strajkujemy

Dzisiaj niczego nie kończymy. Dzisiaj w dalszym ciągu jesteśmy w fazie strajku, strajku o godność zawodu nauczyciela, pracownika oświaty – podkreślił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podczas ogólnopolskiej manifestacji przed Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wtorek jest kolejnym dniem strajku nauczycieli prowadzonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków zawodowych; protest rozpoczął się 8 kwietnia.



– To, że dzisiaj przyszło nas wiele osób, to, że tak licznie protestujemy, jest dla nas niezwykle ważne, bo to pokazuje, że nauczyciele nie chcą polityki; chcą dobrej szkoły i na tym nam zależy. Chcemy, abyśmy mieli warunki, te materialne i te organizacyjne, do godziwego funkcjonowania jako nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami, i nie damy sobie wmówić, że to jest robione na czyjeś życzenie, na czyjeś zlecenie, czy w porozumieniu z tym czy innym działaczem partyjnym. To jest nasz nauczycielski protest, nasz protest – powiedział Broniarz do uczestników manifestacji.

– Kiedy 10 stycznia Zarząd Główny (ZNP – red.) podjął uchwałę o wejściu w spór zbiorowy, było dla nas rzeczą oczywistą, że to jest ostatni moment, abyśmy mogli upomnieć się o godność zawodu nauczyciela, o godność tych wszystkich, którzy w liczbie kilkuset tysięcy decydują o jakości polskiej edukacji, ale także o godność pracowników, którzy nie są nauczycielami, a którzy są równie ważni, równie istotni, a którzy funkcjonują poniżej jakiegokolwiek minimum socjalnego – mówił prezes ZNP.

Broniarz podziękował tym, którzy wspierają nauczycieli, rodzicom, samorządom, które „współpracują z nami i wiedzą w jakiej sytuacji są nauczyciele”.



Przypomniał, że w strajku i w manifestacji uczestniczą nie tylko nauczyciele z ZNP, ale także z Forum Związków Zawodowych, z oświatowej Solidarności i nauczyciele niezrzeszeni.



– Mówię o tym dlatego, że ta nauczycielska bieda, ta oświatowa bieda, nie ma w sobie żadnych barw politycznych i związkowych, jedziemy wszyscy na tym samym wózku i wszyscy bez względu na to, jakie mamy przekonania, przynależność organizacyjną powinniśmy przeciwko temu protestować i walczyć o godność zawodu nauczyciela – powiedział Broniarz.