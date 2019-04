Wielkanoc na drogach: było gorzej niż rok temu

38 ofiar śmiertelnych, 308 rannych, 281 wypadków i 1450 kierowców pod wpływem alkoholu – to bilans sytuacji na drogach w święta wielkanocne, od piątku do poniedziałku. W wielkanocny poniedziałek doszło do 56 wypadków, 12 osób zginęło, a 57 zostało rannych. Tego dnia policjanci zatrzymali 283 nietrzeźwych kierowców.

Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP powiedział, że w poniedziałek sytuacja na drogach była trudna również ze względu na natężenie ruchu. O ile wyjazdy na święta Polacy rozłożyli na czwartek i piątek, to na powrót dużo osób zdecydowało się w poniedziałek.



W Wielki Piątek w wypadkach zginęło osiem osób, w Wielką Sobotę – 12, a w Wielkanoc – sześć osób. Liczba poszkodowanych wyniosła odpowiednio: 93, 97 i 59 osób. Najwięcej wypadków miało miejsce w piątek – 92, a najmniej w niedzielę – 49.



347 nietrzeźwych kierowców zatrzymano w Wielką Sobotę. W Wielki Piątek pod wpływem alkoholu prowadziło co najmniej 269 osób, a w Wielkanoc – 248.



W poprzednie święta – od Wielkiego Piątku do wielkanocnego poniedziałku – na polskich drogach doszło do 238 wypadków drogowych, w których zginęły 23 osoby, a 303 zostały ranne. Policja zatrzymała 1151 nietrzeźwych kierowców.

