PSG sprzedało koszulki z katedrą Notre Dame w niecałe pół godziny

Mniej niż 30 minut trwała sprzedaż tysiąca koszulek klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain, na których zamiast zwyczajowego sponsora umieszczono wizerunek strawionej pożarem katedry Notre Dame. Dochód zostanie przekazany organizacjom zrzeszającym strażaków.

„Dziękujemy za solidarność” – napisano na koncie klubu Twitterze.



Właśnie w takich koszulkach zagrali w niedzielę piłkarze PSG (3:1 z Monaco); tego dnia zostali mistrzami kraju. Oprócz wizerunku z przodu słynnej katedry, na plecach zamiast nazwisk mieli napis „Notre Dame”. Kibice płacili za nie po 100 euro.



Katedra Notre Dame, jeden z symboli Paryża, uległa poważnemu uszkodzeniu w wyniku pożaru, który wybuchł 15 kwietnia. W sumie na rekonstrukcję świątyni zebrano już około miliarda euro; środki wysyłają zarówno miliarderzy czy duże firmy, jak i zwykli obywatele.

The 1000 Notre-Dame jerseys sold out in 30 minutes! �� (500 on the Internet, 250 at the Megastore and 250 at the Champs-Elysées store). Thank you for your solidarity �� ❤️�� pic.twitter.com/6AZUoupYEG