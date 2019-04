NBA: Były koszykarz pozwany za rzekomą napaść seksualną

Reporterka sportowa Kelli Tennanta oskarżyła byłego koszykarza Los Angeles Lakers, obecnie trenera Sacramento Kings Luke’a Waltona o napaść seksualną. Do zdarzenia miało dojść kilka lat temu.

Dziennikarka złożyła pozew w Sądzie Najwyższym w Los Angeles twierdząc, że Walton zaatakował ją w pokoju hotelowym w Santa Monica. Do zdarzenia miało dojść, gdy był on asystentem trenera Golden State Warriors (2014-16). Nie podano jednak dokładnej daty domniemanego ataku.



Z dokumentów zdobytych przez TMZ Sports wynika, że dziennikarka spotkała się z Waltonem, aby wręczyć mu napisaną przez siebie książkę, w której epizod miał również były koszykarz. Tennanta twierdzi, że podczas tej wizyty, były koszykarz rzucił ją siłą na łóżko i zaczął dotykać.



ESPN, powołując się na anonimowe źródła, poinformowało, że NBA wszczęło dochodzenie w tej sprawie.



Pracodawca Waltona poinformował, że wie o sprawie i zbiera dodatkowe informacje, jednak w tej chwili nie ma nic więcej do dodania.



Oświadczenie wydało także Los Angeles Lakers, gdzie Walton pracował przez ostatnie trzy lata. „Ten domniemany incydent miał miejsce przed tym, jak Luke Walton został pierwszym trenerem Los Angeles Lakers” – napisano. Podkreślono, że gdyby chodziło o okres, w którym był on zatrudniony w „Jeziorowcach”, klub natychmiast wszcząłby dochodzenie i powiadomił władze ligi.

#wieszwiecej Polub nas