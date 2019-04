Na poczcie dowód osobisty już niepotrzebny

Od wtorku nie trzeba zabierać dowodu osobistego na pocztę. Wystarczy wylegitymować się aplikacją mObywatel, zainstalowaną w telefonie komórkowym – poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że konieczne było specjalne rozporządzenie, by aplikacja mogła działać także na poczcie.



Minister Zagórski poinformował, że aplikacją można się też posługiwać w wielu innych instytucjach, w których należy okazać dokument ze zdjęciem.



Z aplikacji nie można natomiast korzystać tam, gdzie przepisy wyraźnie mówią, iż do stwierdzenia tożsamości konieczne jest okazanie dowodu osobistego. Chodzi m. in. o sądy czy notariusza.



mObywatel to oficjalna rządowa aplikacja na smartfony, która gromadzi mobilne dokumenty, m.in. mTożsamość. Ta usługa w aplikacji może zastępować dokument ze zdjęciem np. na siłowni, w wypożyczalni, a od teraz także w niektórych urzędach.



Korzysta ona z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument. Dane te można w każdej chwili wyświetlić na ekranie smartfona.

