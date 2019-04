Spór z miliardami w tle. Donald Trump kontra Demokraci

Prezydent Donald Trump wystąpił do sądu o zablokowanie prób kongresmenów Partii Demokratycznej doprowadzenia do ujawnienia jego dokumentów finansowych. Prawnicy prezydenta utrzymują, że próby te mają charakter wyłącznie polityczny. Demokraci oskarżają Trumpa o obstrukcję.

Pozew prezydenta ma na celu odrzucenie wezwania pod groźbą kary (subpoena) wystosowanego przez demokratycznego przewodniczącego komisji nadzoru Izby Reprezentantów Elijaha Cummingsa. Domaga się on przesłania komisji dokumentów dotyczących osobistych i biznesowych spraw Trumpa z okresu ostatnich ośmiu lat.



Cummings wystosował to wezwanie po tym, jak były osobisty prawnik prezydenta Michael Cohen zeznał w lutym w Kongresie, że Donald Trump świadomie podawał błędne dane dotyczące jego majątku i aktywów. Miał je zawyżać lub zaniżać, zależnie od okoliczności.



Wezwanie skierowane jest do prywatnej firmy obrachunkowej Mazars USA, która zajmuje się od wielu lat sporządzaniem zeznań podatkowych i innych dokumentów finansowych prezydenta.



Bez mocy prawnej?



Prawnicy Trumpa utrzymują, że wezwanie Cummingsa ujawnienia prywatnych informacji finansowych „jest pozbawione mocy prawnej, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia” i przekracza śledcze uprawnienia Kongresu. Z tą argumentacją zgadzają się republikańscy członkowie komisji nadzoru.



„Demokraci wykorzystują fakt, że objęli kontrolę nad komisjami kongresowymi do badania każdego aspektu osobistych finansów prezydenta Trumpa, jego firm, a nawet jego rodziny” – napisano w pozwie będącym odpowiedzią na wezwanie Demokratów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Cummings opublikował oświadczenie, w którym odrzucił twierdzenia prawników Donalda Trumpa i oskarżył Biały Dom o „bezprecedensowe blokowanie wezwania”, uchylanie się od ujawnienia dokumentów i stawienia się przed komisją bez podstaw prawnych.Prezydent występuje jako osoba prywatna i reprezentowany jest przez prywatną kancelarię adwokacką, a nie przez prawników Departamentu Sprawiedliwości.