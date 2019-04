Książę Louis kończy roczek

Brytyjska para książęca William i Kate zamieściła w mediach społecznościowych trzy nowe zdjęcia swojego młodszego syna – księcia Louisa z Cambridge, w przeddzień jego pierwszych urodzin. Książę, piąty w kolejce do tronu, przyszedł na świat 23 kwietnia ubiegłego roku.

Dwie fotografie przedstawiają Louisa siedzącego w ogrodzie, na ziemi, do czerwonego sweterka ma przyczepione resztki mchu. Na trzeciej fotografii jest ubrany w sweterek niebieski z naszywką z wizerunkiem psa.



Jak poinformował Pałac Kensington, zdjęcia wykonała jego mama – księżna Kate, w domu rodzinnym w Norfolk we wschodniej Anglii.



Louis, który jest piąty w kolejce do brytyjskiego tronu, ma pięcioletniego brata - księcia George'a i trzyletnią siostrę – księżniczkę Charlotte.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz