Pjongjang potwierdził wizytę Kima w Rosji

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un złoży „wkrótce” wizytę w Rosji, gdzie spotka się z prezydentem tego kraju Władimirem Putinem – poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Jak przekazała KCNA, wizyta odbędzie się na zaproszenie rosyjskiego prezydenta i nastąpi „wkrótce”. Agencja nie podała dokładnej daty ani miejsca spotkania.



Biorąc pod uwagę strach Kima przed podróżami lotniczymi i odległość Pjongjangu od Moskwy, istnieje prawdopodobieństwo, że przywódca Korei Północnej zostanie podjęty na Rosyjskim Dalekim Wschodzie. Agencja AFP twierdzi, że do spotkania dojdzie we Władywostoku.



Było to pierwsze potwierdzenie planowanej wizyty przez stronę północnokoreańską.



Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że Putin i Kim prawdopodobnie spotkają się przed końcem kwietnia. Jeszcze nigdy nie doszło do spotkania tych przywódców.



Po lutowym szczycie z udziałem Kima i prezydenta USA Donalda Trumpa w Hanoi rokowania nuklearne Pjongjangu z Waszyngtonem utknęły w martwym punkcie. Obaj przywódcy nie doszli tam do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego ani ewentualnego złagodzenia sankcji nałożonych na Pjongjang za jego zbrojenia jądrowe i rakietowe. Niedawno Kim wyraził chęć kolejnego spotkania z Trumpem.

źródło: pap

Analitycy podkreślają, że ogłoszenie spotkania Putina z Kimem nastąpiło po tym jak Pjongjang nasilił krytykę pod adresem Waszyngtonu w następstwie fiaska ostatniego amerykańsko-północnokoreańskiego szczytu i impasu w rokowaniach o arsenale nuklearnym Pjongjangu.Rosja zażądała niedawno zniesienia sankcji ekonomicznych wobec Pjongjangu. Stany Zjednoczone oskarżyły z kolei Rosję, że pomaga Pjongjangowi omijać niektóre z tych sankcji. Moskwa odrzuciła te oskarżenia.