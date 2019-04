Ewakuacja po zawaleniu się stropu w kamienicy

17 mieszkańców kamienicy w Świętochłowicach przy ul. Wallisa zostało ewakuowanych po zawaleniu się stropu na poddaszu budynku – poinformowała straż pożarna. Nikt nie został poszkodowany – lokal, nad którym załamały się belki stropowe, był niezamieszkany.

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem w kamienicy przy ul. Wallisa. Na miejsce przyjechało 22 strażaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Radzionkowa.



Działania strażaków polegały na odgruzowaniu i zabezpieczeniu zniszczonego pomieszczenia. Zostało ono także przeszukane przez grupę poszukiwawczo-ratowniczą; nikogo nie znaleziono.



Równolegle oględziny budynku przeprowadza inspektor nadzoru budowlanego.



Poddasze, którego strop uległ zawaleniu, nie było używane, podobnie jak lokale poniżej.



Mieszkańcy, zajmujący lokale w pionie, który nie został uszkodzony, mieli wróci na noc do swoich mieszkań. Osoby z mieszkań w pionie, w którym doszło do katastrofy, zostali poproszeni o spędzenie nocy u swoich rodzin, przygotowano też dla nich tymczasowe pomieszczenia.

