Łukaszenka bez Facebooka i Twittera. Ma inne sposoby

Alaksandr Łukaszenka, w odróżnieniu od wielu głów państw, nie korzysta z sieci społecznościowych. Prezydent przyzwyczaił się do wielogodzinnych przemówień i pewnie trudno by mu było zmieścić się w 144 znakach – twierdzą białoruscy eksperci.

– Przyzwyczaił się do wielogodzinnych wystąpień, tam potrafi się wypowiedzieć, a w 144 znakach, być może już nie. Taka umiejętność to też jest pewien dar – ocenił publicysta Radia Swaboda Jury Drakachrust.



– I tak wszyscy go słuchają podczas tzw. wielkich rozmów (wielogodzinnych konferencji). On nie rozumie, po co miałby być w sieciach społecznościowych. I tak ma poparcie, swoje tzw. 80 proc. Wydaje mi się, że ani on, ani jego administracja, ani rzeczniczka prasowa nie widzą takiej potrzeby – powiedziała Radiu Swaboda ekspertka Żanna Nowik.



Białoruscy analitycy zwracają uwagę, że aktywność w sieciach społecznościowych jest raczej normą wśród współczesnych światowych liderów. Część z nich – jak Donald Trump – korzysta z internetu osobiście. Inni – za pośrednictwem specjalnie wyznaczonych pracowników. Tak czy inaczej, próbują używać Twittera, Facebooka czy innych sieci społecznościowych, by zabiegać o elektorat lub przysłuchiwać się temu, co ma on do powiedzenia.

Według ekspertów cytowanych przez Radio Swaboda, Łukaszenka nie potrzebuje ani walczyć w internecie o elektorat, ani czytać jego komentarzy.– Ma wystarczająco dużo innych sposobów, by jego słowa dotarły do ludzi, a ich reakcje nie są tak istotne jak np. dla Trumpa. Donald Trump to prezydent kraju, w którym odbywają się prawdziwe wybory – oceniła Hanna Souś, komentatorka Radia Swaboda.

Świadomy wybór?



– Wszystkie potrzebne informacje kładą Łukaszence na biurku w skróconej formie odpowiednie służby i doradcy. Podejrzewam, choć mogę się mylić, że on po prostu nie nauczył się obsługi komputera, ma już swoje lata. Możliwe, że tego nie potrzebuje. Sądząc po jego wypowiedziach, niezbyt się orientuje w tych sprawach – dodała Souś. Dziennikarka oceniła przy tym, że gdyby Łukaszenka chciał być aktywny w sieciach społecznościowych, to zapewne okazałby się talentem.



Z kolei Jury Drakachrust sądzi, że pozostawanie w poprzedniej epoce może być świadomym wyborem szefa państwa, bo i tak nie przekona do siebie tych, którzy żyją w nowym dla niego świecie sieci społecznościowych.



Według innego eksperta Mikity Iwanoua brak obycia w środowisku mediów społecznościowych to problem, który nie dotyczy tylko prezydenta, a raczej wynika z cech białoruskiego systemu. – W ogóle bardzo słabe są w sieciach wszystkie białoruskie media państwowe. To ogólny brak zrozumienia funkcjonowania w tej przestrzeni, nieakceptowanie nowych technologii – powiedział Iwanou.