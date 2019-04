Karambol pod Szczytnem. Jest wielu rannych, w tym dzieci

Na drodze krajowej nr 53 między Olsztynem a Szczytnem w woj. warmińsko-mazurskim zderzyły się trzy auta, którymi podróżowało 10 osób. Jedna z nich została ciężko ranna. Według informacji portalu RMF24, wśród rannych są dzieci.

Do wypadku doszło na 30 kilometrze trasy Olsztyn-Szczytno w miejscowości Leleszki. Doszło tam do zderzenia trzech aut osobowych. RMF24 podaje, że wszystkie dziesięć osób podróżujących autami zostało rannych, w tym jedna poważnie. Z tego powodu na miejsce wypadku został wezwany helikopter ratowniczy.



Przyczyny wypadku na razie nie są znane.



W ocenie służb ratowniczych trasa Olsztyn-Szczytno w miejscu wypadku będzie zablokowana przez około 3 godziny. Objazdy wyznaczono dla wszystkich pojazdów jadących z Olsztyna poprzez Pasym, gdzie przy dworcu kolejowym należy wjechać na DK 58 Jedwabno – Szczytno. Dla pojazdów jadących ze Szczytna objazd zaczyna się w miejscowości Korpele i DK 58 wiedzie przez Jedwabno do dworca w Pasymiu.

