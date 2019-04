Pięciu miliarderów trafiło do aresztu. Są podejrzani o korupcję

Pięciu algierskich miliarderów, w tym kilku zbliżonych do Abdelaziza Butefliki, który zrezygnował z urzędu prezydenta pod wpływem masowych protestów, zostało aresztowanych w ramach śledztwa korupcyjnego – poinformowała w poniedziałek telewizja państwowa.

Prezydent Algierii złożył rezygnację Prezydent Algierii Abdelaziz Buteflika złożył rezygnację z urzędu. Zrobił do wysyłając pismo do Rady Konstytucyjnej – podała we wtorek wieczorem... zobacz więcej

Prywatna stacja Ennahar TV podała, że aresztowani zostali przewiezieni do sądu, gdzie zgodnie z algierskim prawem zapoznali się z zarzutami postawionymi im przez prokuraturę.



Według Ennahar są to: najbogatszy biznesmen Algierii Isad Rebrab oraz czterej bracia z rodziny Kuninef. Rebrab stoi na czele firmy Cevital, która zajmuje się importem nierafinowanego cukru z Brazylii i eksportem cukru białego do Tunezji, Libii i innych krajów Bliskiego Wschodu.



Rodzina Kuninef zbliżona jest do Butefliki, który na początku kwietnia, po 20 latach u władzy, złożył urząd pod presją wojska i utrzymujących się od tygodni antyrządowych protestów.

#wieszwiecej Polub nas

Do aresztowania miliarderów doszło kilka dni po wypowiedzi szefa sztabu armii algierskiej, wiceministra obrony gen. Ahmeda Gaeda Salaha. Powiedział on, że oczekuje, iż członkowie panującej elity zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za korupcję.W sobotę algierska telewizja podała, że przed sąd wezwano już byłego premiera Ahmeda Ujahię oraz obecnego ministra finansów Mohameda Lukala, byłych zaufanych Butefliki, w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego sprzeniewierzenia środków publicznych.

Dymisja prezydenta



82-letni Buteflika podał się do dymisji 2 kwietnia pod presją organizowanych od końca lutego wielotysięcznych i w większości pokojowych protestów. Jego rezygnacja nie uspokoiła jednak nastrojów i protestujący nadal wychodzą na ulice, domagając się odsunięcia od władzy całej elity rządzącej krajem od uzyskania niepodległości w 1962 roku. Żądają także pociągnięcia do odpowiedzialności skorumpowanych polityków.



Buteflikę na czele państwa tymczasowo zastąpił Abdelkader Bensalah, przewodniczący wyższej izby parlamentu; ma on sprawować ten urząd do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 4 lipca.



W piątek setki tysięcy Algierczyków po raz kolejny protestowały w kraju, domagając się rezygnacji Bensalaha i innych prominentnych polityków. Bensalah na poniedziałek zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji obywatelskich i partii politycznych, by omówić okres przejściowy przed wyborami, kilku zaproszonych uczestników zapowiedziało jednak, że nie przyjmie zaproszenia.



Armia, która zachowuje w kraju największe wpływy, tolerowała niesłabnące protesty, jednak niedawna wypowiedź Salaha może sugerować, że jej cierpliwość już się kończy – zauważa Reuters. 16 kwietnia Salah oświadczył, że wojsko rozważa wszelkie możliwości rozwiązania kryzysu politycznego, i ostrzegł, że „czas się kończy”.