Były wykładowca UW: Urodziny Tuska powinny być świętem. To wk…wi PiS-owców

„Urodziny Tuska powinny być w Polsce świętem państwowym. (…) Takie są fakty. A poza tym – to wk…wi PiS-owców” – napisał na Twitterze dr Wojciech Jabłoński, były wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dawniej zapraszany jako ekspert do wielu programów publicystycznych.

62 urodziny przewodniczącego Rady Europejskiej stały się dla wielu okazją do zamanifestowania poglądów politycznych. Skorzystał z niej politolog dr Jabłoński, który ogłosił, że z uwagi na zasługi Tuska dzień ten powinien być świętem państwowym.

Urodziny Tuska @eucopresident powinny być w Polsce świętem państwowym.

Nie piszę tego z powodu lizusostwa.

Chodzi o zasługi pana Donalda.

Takie są fakty.

A poza tym - to wk...wi PiS-owców. pic.twitter.com/8YQURdIXUk — Wojciech Jabłoński (@JablonskiDoktor) April 22, 2019

#wieszwiecej Polub nas

W innych wpisach Jabłoński życzył Tuskowi „pokonania bolszewii” oraz namawiał m.in. do wywieszania flagi narodowej z okazji urodzin Tuska. Zamieścił również ankietę z pytaniem o najwybitniejszego polskiego polityka z dwiema opcjami do wyboru – obok Tuska zaznaczyć można jeszcze Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, prowadził w niej lider PiS.

Wywieś polską flagę w dzień urodzin Tuska!

To jest nasze święto.

Święto całej Polski. pic.twitter.com/hNjmhhfUJZ — Wojciech Jabłoński (@JablonskiDoktor) April 22, 2019

Urodziny Tuska @eucopresident! Sto lat.

Z tej okazji ankieta.

Najwybitniejszy polski polityk to: — Wojciech Jabłoński (@JablonskiDoktor) April 22, 2019

źródło: Twitter

Jabłoński już wcześniej budził oburzenie swoimi wpisami. Przed rokiem zachęcał do znieważania stojącego na pl. Piłsudskiego w Warszawie pomnika smoleńskiego. Namawiał wtedy, by „odlewać się” na monument.