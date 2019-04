Amerykański polityk poparł Tarczyńskiego. „Możemy sprawić, że Europa będzie wspaniała”

Kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego Dominik Tarczyński zamieścił na Twitterze spot, w którym wystąpił razem z Edem Martinem, prezesem jednej z największych konserwatywnych organizacji w USA. – Możemy ponownie sprawić, że Europa będzie wspaniała – zachęca Martin do głosowania na Tarczyńskiego.

Ed Martin jest prezesem mającego duże znaczenie w USA forum Phylis Schlafly Eagles. Na zamieszczonym przez Tarczyńskiego nagraniu widzimy jak Martin nawiązuje do napisanej przez siebie w 2016 r. książki o Donaldzie Trumpie, w której przekonywał, że będzie on wielkim prezydentem.



– Trump wygrał, a ja teraz popieram Dominika Tarczyńskiego. Ponieważ my, Amerykanie, potrzebujemy go w Unii Europejskiej. Kiedy tam będzie, będziemy mogli pracować razem. Możemy ponownie sprawić, że Europa będzie wspaniała – mówi Martin, wręczając Tarczyńskiemu czapkę z napisem „Make Europe great again”, stylizowaną na te, które zdobyły popularność w kampanii prezydenckiej Trumpa.



– Sprawmy, by Europa znów była wspaniała. Dziękuję, Ed – odpowiada Tarczyński.

Świątecznie o chrześcijańskiej Europie bo „patriotyzm jest czynny całą dobę”!



Dziękuję ⁦@EagleEdMartin⁩ za poparcie mojej kandydatury do PE i pomoc w walce o tożsamość Europy! ��������



PE i Kongres USA musi współdziałać dla dobra demokratycznego świata#PolskaSercemEuropy pic.twitter.com/OGN9U0hQXg — 4.TARCZYŃSKI Dominik (@D_Tarczynski) April 22, 2019

#wieszwiecej Polub nas