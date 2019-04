Tragiczny bilans świątecznych podróży. Dziesiątki zabitych, setki rannych

Do 224 wypadków, w których straciło życie 26 osób, a 249 zostało rannych, doszło od Wielkiego Piątku do niedzielnego poranka. Tragiczny bilans ciągle rośnie, bo trwają powroty do domów po świątecznym weekendzie.

– W okresie ostatnich trzech dni funkcjonariusze zatrzymali ponad 860 nietrzeźwych kierowców – poinformował w poniedziałek komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Podkreślił, że tylko w niedzielę wielkanocną doszło na drogach do 49 wypadków, w których życie straciło 6 osób, a 59 odniosło rany.



W poniedziałek wczesnym popołudniem dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w miejscowości Boćki (woj. podlaskie) na drodze krajowej nr 19. Według wstępnych ustaleń 32-letni kierowca bmw zjechał na prostym odcinku z drogi i uderzył w drzewo.



Na miejscu zginęła 28-letnia pasażerka, kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala.

źródło: IAR, RMF24

W poniedziałek bezpieczeństwa na drogach pilnuje 5,5 tys. funkcjonariuszy. Oprócz kierowania ruchem na miejskich wylotówkach, sprawdzają także pojazdy na największych trasach w kraju. Sprawdzają też trzeźwość kierowców.Wieczorny szczyt powrotów oznacza więcej samochodów na drodze i wydłużający się czas jazdy. Policjanci ostrzegają, że lepiej uzbroić w cierpliwość i apelują o ostrożną jazdę. Działania „Bezpieczny weekend – Wielkanoc” dodatkowo wpierane są policyjną akcją informacyjno-edukacyjną „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”.Funkcjonariusze przypominają kierowcom, że podróżując wieczorem warto zwrócić szczególną uwagę na pieszych, którzy czasem przechodzą między stojącymi w korku samochodami. Warto także spoglądać w lusterka w poszukiwaniu motocyklistów.