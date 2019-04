Tragedia duńskiego miliardera. Stracił troje dzieci w atakach na Sri Lance

Najbogatszy Duńczyk Anders Holch Povlsen stracił w niedzielnych atakach na Sri Lance troje z czworga swoich dzieci. Informację podał rzecznik prasowy firmy odzieżowej należącej do biznesmena.

Rzecznik odmówił podania innych szczegółów dotyczących sprawy. Miliarder był ojcem czwórki dzieci: Agnes, Astrid, Almy i Alfreda. Nie wiadomo, które z nich zginęły w zamachach. Przed kilkoma dniami Alma wstawiła na instagramie zdjęcie swojego rodzeństwa, przebywającego na Sri Lance. Teraz pod fotografią internauci zamieszczają kondolencje dla biznesmena i jego żony.



Povlsen jest właścicielem firmy odzieżowej Bestseller i największym udziałowcem w internetowym sklepie Asos. Według Forbesa, jest też właścicielem ponad 1 proc. wszystkich gruntów w Szkocji.



W ośmiu atakach samobójczych na chrześcijańskie kościoły i hotele, które miały miejsce w wielkanocną niedzielę na Sri Lance, zginęło co najmniej 290 osób, w tym 39 cudzoziemców. Rannych jest ok. 500 osób. Były to największe ataki na wyspie od zakończenia wojny domowej w 2009 roku.





3 x små ferie basser �� 1,222 Likes, 697 Comments - ALMA STORM HOLCH POVLSEN (@almashpovlsen) on Instagram: "3 x små ferie basser ��"

