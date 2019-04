Poseł RP publicznie pyta Różę Thun o jej związki z Fundacją Otwarty Dialog

Poseł RP Maciej Małecki (PiS) zapytał publicznie europosłankę (PO) Różę Thun o jej związki z Fundacją Otwarty Dialog. „Jak pani się z tego wytłumaczy? I co na to Pan Komisarz”? – napisał na Twitterze Małecki.

Brytyjski „Sunday Times” pisał w niedzielę o zarzutach komisji parlamentu Mołdawii wobec Fundacji Otwarty Dialog o przyjęcie 1,5 mln funtów od szkockich firm-słupów w zamian za lobbing na rzecz oligarchów.



Według sugestii zawartych w mołdawskim raporcie, które przytacza gazeta, pieniądze miały być przekazane fundacji dla sfinansowania kampanii lobbingowej na rzecz mołdawskiego oligarchy Veaceslava Platona oraz bankiera z Kazachstanu, Muchtara Ablazowa.



W raporcie stwierdzono m.in., że Fundacja Otwarty Dialog ingerowała w wewnętrzne sprawy Mołdawii, a środki finansowe organizacji pochodziły m.in. z „rosyjskich instytucji wojskowych, pieniędzy z rajów podatkowych”.

#wieszwiecej Polub nas

W październiku 2018 r. europosłanka PO Róża Thun z dużym zaangażowaniem broniła w PE szefowej Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej.– To jest rzeczywiście głośna sprawa z obywatelką Ukrainy, która mieszka w Polsce, mieszkała w Polsce, zamężna z Polakiem. I dla wyjaśnienia. Obydwoje angażują się w Fundację Otwarty Dialog, która piętnuje łamanie praw człowieka w Europie Wschodniej – mówiła.

– Fundacja Otwarty Dialog ostatnio wzięła pod lupę, również stan praworządności w Polsce. Na to Ludmiła Kozłowska natychmiast została wydalona z Polski i wpisana na listę SIS, osób, którym nie wolno wjeżdżać do Schengen – oznajmiła wówczas Thun.



Dodała, że „od razu pojawiły się też informacje, (…) że służby bezpieczeństwa Ukrainy uznały ją za osobę niebezpieczną”. – Ale służby bezpieczeństwa Ukrainy skierowały do portalu, który to rozprzestrzenia – dementi, natychmiast, że nie ma w ogóle takiej procedury w sprawie pani Kozłowskiej – wskazywała.



– Te plotki powtarzają tylko ci, którzy czerpią informacje z putinowskich fakenews – mówiła.



– Mam króciutkie pytanie do pana komisarza. Co pan na to, panie komisarzu? Czy nie powinniśmy natychmiast stworzyć jakiegoś systemu zabezpieczenia dla takich osób? Gdzie one mogą się w szybkim tempie odwołać? – pytała.





W poniedziałek poseł RP Maciej Małecki postawił europosłance Platformy Obywatelskiej publiczne pytanie o jej powiązania z Fundacją Otwarty Dialog, która „jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z kręgów Putina”.

Stawiam publiczne pytanie @rozathun : Jakie są pani związki z #FundacjaOtwartyDialog #Kramek #Kozlowska którą pani tak promowała, podejrzanej o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z kręgów Putina. Jak pani się z tego wytłumaczy? I co na to Pan Komisarz? https://t.co/eoHnXaSTav — Maciej Małecki (@malecki_m) 22 kwietnia 2019