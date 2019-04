Fundacja Otwarty Dialog i 1,5 mln funtów ze Szkocji

Brytyjski tygodnik „The Sunday Times” informuje, że szkockie firmy i znana w Polsce fundacja „Otwarty Dialog” Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka miała prowadzić działalność antypaństwową w Mołdawii. Trwa międzynarodowe śledztwo w tej sprawie.

– Zastrzeżenie dotyczące Ludmiły Kozłowskiej w systemie SIS (System Informacyjny Schengen) było podparte szeregiem informacji, które zdobyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Później część z tych informacji została wstępnie uprawdopodobniona przez krajową administrację skarbową, która w fundacji przeprowadziła kontrolę skarbową. To wszystko sprawiło, że wszczęto śledztwo związane z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy przez fundację „Otwarty Dialog” i spółkę Silk Road Bartosza Kramka – powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych.



– Śledztwo prowadzone jest przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Głównym podejrzeniem jest to, że oficjalnie podawani darczyńcy fundacji „Otwarty Dialog”, są wyszczególnieni niezgodnie z prawdą, a na fundacje pieniądze szły ze spółek – stwierdził Stanisław Żaryn.



– Kontrola krajowa administracji skarbowej z jednej strony wskazała na szereg wątpliwości, które KAS identyfikuje jako podejrzenie prania pieniędzy przez „Otwarty Dialog”, ale również wykazała działania mniejszej rangi, które są sprzeczne z przepisami i stąd decyzje o nałożeniu pewnych kar na fundację, a także wszczęciu dochodzeń karno-skarbowych. Mają one wyjaśnić nieścisłości w dokumentacji. Dla nas najważniejszą sprawą jest wyjaśnienie, czy fundacja „Otwarty Dialog” brała udział w praniu pieniędzy – podkreślił Stanisław Żaryn.



W artykule opublikowanym przez „The Sunday Times” napisano, że na konto fundacji miało wpłynąć około 1,5 miliona funtów od dwóch firm zarejestrowanych w Szkocji.

źródło: portal tvp.info, iar

Według „The Sunday Times” firmy miały wyprać około 26 milionów funtów. Jak podaje gazeta, pieniądze przeznaczono na finansowanie organizacji podejrzewanych o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz działających na rzecz destabilizacji krajów pozostających w opozycji do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.Ludmiła Kozłowska, szefowa fundacji „Otwarty Dialog”, w sierpniu zeszłego roku została deportowana z Polski na Ukrainę. Polskie służby wpisały Ludmiłę Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen jako osobę niepożądaną na terenie naszego kraju. Uzasadnieniem tej decyzji były wątpliwości co do źródeł finansowania fundacji. Niedługo potem Kozłowska otrzymała prawo pobytu w Belgii.