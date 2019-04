Nadmiar jedzenia po świętach? Nie wyrzucaj! Zanieś do społecznej lodówki

Wolontariusze akcji Foodsharing zachęcają do dzielenia się żywnością. Wystarczy włożyć nadmiar swojego jedzenia do społecznej lodówki, aby inni mogli zjeść za darmo.

Akcja ma przeciwdziałać marnowaniu żywności i jest skierowana do wszystkich, którzy nie wiedzą co zrobić z nadmiarem jedzenia.



Jak mówi Katarzyna Arent z Foodsharing Warszawa najlepiej niepotrzebną żywność zostawić w społecznych lodówkach, zlokalizowanych nie tylko w stolicy, ale także w innych miastach.



Katarzyna Arent podkreśla, że możemy dzielić się żywnością dobrze zapakowaną i nadającą się do spożycia. – Jedzenie, które zrobiliśmy w domu warto jest opakować, tak, żeby było odcięte od dostępu powietrza. Na opakowaniu należy zostawić informację co znajduje się w środku, kiedy zostało przyrządzone i z czego jest zrobione – mówi wolontariuszka akcji. – Nie ma takich sytuacji, żeby zostawiona żywność zmarnowała się, wszystko trafia do brzuchów a nie do kosza, i o to w tej akcji chodzi – dodaje Katarzyna Arent.



Dla potrzebujących można zostawić m.in. cukier, mąkę, sól, różne wypieki i dania.

źródło: pap

W całej Polsce jest ponad 40 takich miejsc. Tylko w Warszawie - 13. Tam w 2016 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego stanęła pierwsza społeczna lodówka. Lokalizacje ich wszystkich można znaleźć na facebook-u, wpisując: Foodsharing Warszawa albo Foodsharing Polska. Społeczne lodówki działają przez cały rok.Raport Federacji Polskich Banków Żywności wskazuje, że w Polsce każdego roku marnuje się ok. 9 mln ton jedzenia, co daje ponad 200 kg na jednego mieszkańca.