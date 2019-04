DudaPomoc zarzewiem wielu prezydenckich inicjatyw ustawodawczych

– Od pierwszego dnia kadencji Andrzeja Dudy przyjęliśmy blisko 40 tys. rozmów telefonicznych, napisało do nas blisko 50 tys. osób, na spotkaniach indywidualnych było u nas blisko sześć tysięcy osób – powiedział w programie TVP Info „Strefa starcia” dyrektor prezydenckiego Biura interwencji pomocy prawnej, Tomasz Kulikowski.

W maju 2015 roku jedną z głównych inicjatyw w trakcie kampanii wyborczej ówczesnego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy była inicjatywa nazywana powszechnie DudaPomoc.



– Przez dwa miesiące funkcjonowania DudaPomocy przyjęliśmy ponad cztery tysiące osób. Po tym okresie decyzją numer jeden prezydent Andrzej Duda powołał w kancelarii prezydenta swoje autorskie biuro – Biuro interwencji pomocy prawnej – przypomniał Tomasz Kulikowski.

– Biuro ma na celu wspieranie obywatela w tym momencie, kiedy staje on na osi konfliktu z szeroko rozumiana władzą publiczną – czy to jest państwo, czy to jest samorząd, czy to jest korporacja – wyjaśnił.– Od pierwszego dnia kadencji Andrzeja Dudy przyjęliśmy blisko 40 tys. rozmów telefonicznych, napisało do nas blisko 50 tys. osób, na spotkaniach indywidualnych było u nas blisko sześć tysięcy osób – wyliczał dyr. Kulikowski.

Prezydenckie inicjatywy ustawodawcze



– Wiedza, którą mamy, którą analizujemy na podstawie tego, co do nas ludzie zgłaszają, pozwoliła nam na przedsięwzięcie kilku inicjatyw ustawodawczych prezydenta. Pierwszą inicjatywą, która zapadła mi w pamięci, to było zwiększenie kar za przestępstwa wobec dzieci i osób nieporadnych. (…) Kolejną inicjatywą była sprawa tzw. błędnych przelewów – powiedział Kulikowski.



Następnie, jak przypomniał, wprowadzono dwie zmiany ustawodawcze dotyczące programu 500 plus: uniemożliwienie zajęcia tego świadczenia przez komornika oraz uniemożliwienie obniżenia przez sąd alimentów w związku z otrzymaniem tego dodatku.



Jak powiedział, najczęstszymi sprawami, z którymi przychodzą obywatele do DudaPomcy, to skargi na wymiar sprawiedliwości, organy ścigania – prokuraturę i policję, na poszczególne ministerstwa, urzędy centralne, wójtów, burmistrzów, ogólnie na samorząd. Bywają też skargi na komorników, a także dotyczące opieki społecznej.