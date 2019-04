Spóźniona miłość ojca do syna, czyli kryminalna historia z Sulejowa

W wykryciu zbrodni pomaga często przypadek, czego przestępcy nie są w stanie przewidzieć. I z reguły nie biorą tego pod uwagę, jako czynnika odstręczającego od dokonania przestępstwa.

Rodzinne zbrodnie, rodzinne dramaty [OPINIA] Niedawny wybuch w jednej z kamienic w Poznaniu, który pociągnął za sobą śmierć kilku osób, początkowo przyjęty został jako tragiczny, ale zwykły... zobacz więcej

Ranek



Sulejów, niewielkie miasteczko nad Pilicą, leżące między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckiem. Upalne lato 2003 r. W rześki poranek miasteczko, liczące nieco ponad 6 tys. mieszkańców, budzi się ze snu. Na Cichej, jednej z bocznych uliczek, w małym jednorodzinnym domku, Teresę P. zbudził płacz jej trzyletniego synka, któremu przyśnił się jakiś koszmar. Wyjęła dziecko z jego łóżka, przeniosła do swego, przytuliła je, próbując jeszcze pospać. Synek zasnął natychmiast. Jej już się nie udało.



Po półgodzinie wstała cicho i zaczęła, jak co ranek, zbierać się do pracy. Teresa P. była piękną 30-letnią kobietą, która od dwóch lat, po tragicznej śmierci męża, samotnie wychowywała synka Jonasza. Mąż zginął w kraksie samochodowej. W wyniku zderzenia czołowego został praktycznie zmiażdżony w swoim peugeocie przez pirata drogowego, prowadzącego ciężarówkę, który na trasie z Piotrkowa do Sulejowa wyprzedzał na zakręcie autobus. Teresa P. z rocznym wtedy dzieckiem przeniosła się z domu rodziców męża i zamieszkała na powrót ze swoimi rodzicami, którzy pomagali opiekować się chłopcem, kiedy ona była w pracy.



Tego ranka, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Teresa usłyszała płacz synka, w Piotrkowie Trybunalskim w jednym z sześciopiętrowych bloków, niedaleko miejscowego więzienia, nad łóżkiem 23-latka Roberta M. stał jego ojciec i potrząsał go za ramię. – Wstawaj. Rusz tyłek! Już jesteśmy spóźnieni, a ty chrapiesz, jakby był środek nocy. Kto miał nas zbudzić? Nie ja przecież. Dziś jest ten wielki dzień. Dotarło już do ciebie? To dobrze. Sam zaproponowałeś, że najlepszy jest piątek. Koniec tygodnia, ludzie trochę zmęczeni, wyglądają już weekendu i odpoczynku. Wsadzaj głowę pod wodę i do roboty.

#wieszwiecej Polub nas

Kiedy chłopak usiadł na łóżku, stawiając nogi na podłodze, ojciec poszedł do kuchni. Nie pytając syna, co zje na śniadanie, zaczął robić jajecznicę na boczku. – Musimy dobrze się najeść. Nie wiadomo, kiedy nam się trafi drugi posiłek – mruknął do wchodzącego do kuchni syna. Ojciec, 58-letni Roman M., do niedawna pracował jako kucharz w dużym barze przy jednej z głównych ulic Piotrkowa. Kiedy szef kuchni zorientował się, że Roman M. wychodzi po pracy z kieszeniami wypchanymi surowym mięsem zapakowanym w torebki foliowe, wyrzucił go z dnia na dzień. Nie zapłacił nawet za przepracowane kilka dni w owym feralnym miesiącu, mówiąc, żeby się cieszył, że nie wezwał policji lub prokuratury.



Po jakimś czasie Romanowi M. udało się zahaczyć w prywatnej firmie, naprawiającej zniszczone chodniki i drogi w mieście. Po kilku miesiącach szef, widząc, że nowy pracownik każdy drobiazg robi rzetelnie i dokładnie, przeniósł go do ekipy kładącej na wybranych chodnikach kostkę z kamieni. Po powrocie z pracy Roman M. codziennie narzekał na swoją sytuację. – Długo tam nie pociągnę. To ponad moje siły. Jak wracam do domu, kręgosłup tak mnie rąbie, że ledwo wytrzymuję – skarżył się co wieczór synowi, z którym po śmierci żony mieszkali we dwóch.



Robert M. niedawno skończył zawodową szkołę fryzjerską. Jako stażysta poznał już kilka zakładów w mieście, lecz po skończeniu stażu wszędzie bezradnie rozkładano ręce: „Robert, jak tylko się coś zwolni, zadzwonimy do ciebie” – słyszał. Kilka tygodni temu, któregoś wieczora, Robert powiedział ojcu, że stanęliby na nogi, gdyby mógł otworzyć własny zakład fryzjerski. – Ja bym strzygł i golił. Ty siedziałbyś wygodnie w kasie i zgarniał pieniądze od klientów – mówił. Tego samego wieczoru jeden z nich wpadł na ten pomysł. Który, nie wiadomo do dziś.



Od tamtego czasu, kiedy tylko obydwaj mieli czas, wsiadali do wysłużonego peugeota i jeździli po okolicy. Czasami zapuszczali się na tereny oddalone o kilkadziesiąt kilometrów. – W pawlaczu jest twoja torba sportowa. Sprawdź, czy wszystko mamy. Za pięć minut wypad – powiedział ojciec do syna. – Dobra, tato. Pamiętaj. Po drodze musimy nabrać paliwa. Najlepiej gdzieś tutaj na miejscu. W mieście, żeby w drodze nie rzucać się w oczy.

Wdowa



Teresa P. miała do swego miejsca pracy nie dalej niż 10 minut drogi żwawym krokiem. Pracowała w banku przy ul. Radomskiej, gdzie od ośmiu lat była kasjerką. Zwykle wychodziła wcześniej, bo krótką, codzienną wędrówkę, szczególnie tę ranną, traktowała po trosze jak spacer. Drogę znała na pamięć. Kiedy znalazła się na skrzyżowaniu Targowej i Góry Strzeleckiej, zerknęła w obydwie strony i weszła na jezdnię. W tym momencie z ogromną szybkością niemal pod jej nosem przejechał samochód. Pędził po jej prawej ręce, od strony rynku w górę, do wyjazdu z miasta. Podświadomie zarejestrowała, że samochodem jechali dwaj mężczyźni i że jego kolor był jasny. W oczach pozostał jej jeszcze, niczym zatrzymany kadr filmowy, tył oryginalnie ostrzeżonej głowy kierowcy. Sparaliżowana stała jeszcze kilka sekund na krawędzi jezdni, nie mogąc z przerażenia ruszyć nogą, by z powrotem wejść na chodnik i rozejrzeć się powtórnie i uważnie. Uświadomiła sobie jak niewiele brakowało, by jakieś szalone auto zmiotło ją z jezdni.



Do banku dotarła przed 9. Była jeszcze ponad godzina do jego otwarcia. Jej stanowisko znajdowało się z lekka ukosem po lewej stronie od wejścia, dzięki czemu Teresa P. miała świetny widok na drzwi. Obracając głowę lekko w prawo, patrzyła na nie prawie na wprost. Zaraz po otwarciu zjawił się pierwszy klient, który dokonał opłat za czynsz, światło, telefon itp. Po godzinie zgłosił się do niej jej dawny nauczyciel matematyki, będący od kilku lat na emeryturze. Przyszedł, aby pobrać z własnego konta tysiąc zł. Niestety nie zdążył.



Gdy podchodził do swej dawnej uczennicy, do banku wbiegło dwóch mężczyzn. Jeden z nich, starszy i niższy, krzyknął: „Ręce na głowę! To napad!”. W ręku trzymał pistolet. Drugi, wysoki, szczupły, wołał: „Pieniądze! Ładować szybko pieniądze do toreb! Oddacie pieniądze, nikomu nic się nie stanie. Wszyscy wyjdą żywi”. Roman M. sterroryzował załogę banku i jedynego klienta pistoletem hukowym, używanym na starcie do biegów na zawodach lekkoatletycznych lub odstraszania dzikich zwierząt. Emerytowany nauczyciel jako pierwszy podporządkował się gestowi uzbrojonego bandyty. Przycisnął się plecami do ściany z rękami podniesionymi za głową. Obok niego stanęło czterech pracowników banku. W tym czasie Robert M. kazał dwom kasjerkom, w tym Teresie P., wrzucić do torby pieniądze. Obydwie zrobiły to pospiesznie bez protestu. Łokciem rozbił szybę rozpryskową, dzielącą go od kasjerek, przechylił się przez kontuar, upewnił się, że szuflady kasjerek są puste i dał ojcu znak do wycofania się. Obydwaj wychodzili tyłem do drzwi.

Podgolony kark



Pierwszy wybiegł Robert M. Zanim wsiadł do zaparkowanego przy samym banku samochodu, zdjął kominiarkę, rzucając ją na tylne siedzenie. Usiadł na miejscu kierowcy, otworzył szeroko przednie drzwi dla pasażera i uruchomił silnik. Roman M. wskoczył do auta i błyskawicznie odjechali. Teresa P. jako jedyna obserwowała drogę uciekających. Kiedy Robert M. ściągnął kominiarkę i zobaczyła tył fryzury z nietypowo wysoko podgolonymi włosami powyżej karku, zrozumiała, że samochód, który kilka godzin wcześniej omal jej nie potrącił, prowadził ten sam kierowca. Wprawdzie kark ten błysnął jej przez ułamek sekundy, ale widać strach wyostrzył nieprawdopodobnie jej zmysły, kiedy widok jego karku tak wbił jej się w świadomość.



Jej koleżanka z drugiej kasy, dyrektor, jego zastępca i ochroniarz ciągle byli w szoku. Najszybciej z paraliżu strachu otrząsnęła się młoda wdowa, Teresa P. Podbiegła do jednego z dwóch przycisków alarmowych na policję. Sygnał dotarł do centrum dowodzenia policji w Piotrkowie. Błyskawicznie wysłano w kierunku Sulejowa kilka wozów patrolowych. Dowódca centrum zarządził też blokadę dróg wyjazdowych z Sulejowa. W tym czasie Teresa P. przypomniała sobie, że w swoim biurku miała telefon do szefa policji drogowej w Piotrkowie. Zapisała go, gdy kontaktowała się z policją po wypadku męża. Kiedy z drugiej strony ktoś podniósł słuchawkę, nie czekając na pytania, sama szybko informowała policjanta: „Po napadzie na bank bandyci uciekają srebrnym peugeotem kombi”. Słysząc to, stojący obok dyrektor zdołał wykrztusić: „Boże, skąd to wiesz?”. „Trochę przypadek, a trochę nie” – odparła.

Informacje te pozwoliły szybko ustalić, którą drogą przemieszcza się samochód bandytów. – Robert, to jakaś poruta! Wiesz, ile pieniędzy ci dali? Dwa tysiące. Samymi dwudziestkami i dziesiątkami. – Mówiąc to, Roman M. odpiął pas i, gimnastykując się, wcisnął pieniądze, zwinięte w dwa rulony, w szpary tylnego siedzenia. Kiedy odwrócił się i usiadł z powrotem, nie zdążył zapiąć pasów, lecz głośno zaklął. – Zwolnij, widzisz, co się dzieje – powiedział drżącym głosem. – Ja biorę wszystko na siebie. Robert, masz do końca mówić, że cię zmusiłem. Krzyczałem, awanturowałem się, więc w końcu się zgodziłeś. I jeszcze dziś rano kłóciłeś się ze mną, że nie powinniśmy tego robić. Pamiętaj, robię to dla ciebie, bo cię kocham.



Naprzeciw na szosie w odległości ok. 300 m trzy radiowozy stojące bokiem, zajmując całą szerokość drogi, utworzyły blokadę. Kilkanaście metrów przed nimi na ziemi ułożona była kolczatka. Zatrzymali się przed nią kilka metrów. Usłyszeli głośne wezwanie: „Wyjść z auta z rękami założonymi na głowę”. Po założeniu kajdanek i zamknięciu ich w jednym z radiowozów przeszukano wstępnie peugeota. Znaleziono pieniądze ukryte w tylnym oparciu, a pod przednimi siedzeniami leżał pistolet i dwie kominiarki.